Palma se suma a la FEMP para reclamar más diálogo entre el Estado y las administraciones locales

Reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma se ha sumado al reclamo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) cumpla con el reglamento y realice dos convocatorias ordinarias anuales.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido este martes a la Junta de Gobierno de la FEMP en la que se ha realizado esta petición al órgano permanente de colaboración y diálogo entre la administración general del Estado y la administración local.

El CNAL se reunirá este jueves por primera vez este mandato, incumpliendo el reglamento que establece que dichas reuniones deben tener lugar con carácter ordinario dos veces al año, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La última reunión ordinaria de este organismo tuvo lugar en septiembre del año 2022. En este sentido, la FEMP ha hecho hincapié en la necesidad de establecer "con carácter permanente una mesa de trabajo" para analizar la financiación local.

Otra de las cuestiones abordadas en el transcurso de la reunión se ha centrado en la actualización de las entregas a cuenta y en la posibilidad de utilizar los remanentes municipales para realizar inversiones financieramente sostenibles sin que esto dependa de los presupuestos generales del Estado ni de un real decreto, además de que estas se puedan ejecutar con carácter plurianual.

En la Junta de Gobierno se ha planteado también llevar a cabo jornadas técnicas en diferentes ciudades con el objetivo de dar a conocer a los ayuntamientos la guía de recomendaciones de la FEMP para la tramitación ágil en materia de vivienda, con la participación de los colectivos profesionales que han colaborado en la elaboración de este documento.

ANIMACIÓN DE LA LECTURA

Por otra parte, Martínez ha asistido acto de entrega de los premios de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner convocada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la FEMP.

Se trata de un proyecto que premia proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos, la población con discapacidad, los adultos mayores y las personas enfermas.

El acto, que también reconoce las acciones dirigidas a la alfabetización digital y a incentivar la convivencia social e intergeneracional, ha estado presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.