PalmaActiva promociona la empresa 'Viu la Serra', de la emprendedora Arantxa Gállego

Durante dos semanas, el quiosco de PalmaActiva ayuda a promocionar este proyecto de la emprendedora Arantxa Gállego

PALMA DE MALLORCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva está promocionando estos días la empresa 'Viu la Serra', de la emprendedora Arantxa Gállego en su quiosco, ubicado en plaza del Olivar, espacio donde las empresas, personas emprendedoras y entidades pueden exponer y testar temporalmente sus productos y servicios.

Según ha informado PalmaActiva este martes en nota de prensa, la diseñadora gráfica Arantxa Gállego ha explicado que 'Viu sa Serra' es un proyecto emprendedor nacido en plena Serra de Tramuntana, en Esporles.

Concretamente, ha detallado, "siempre he trabajado por encargo, y me hacía ilusión diseñar un producto propio para soltar las mil ideas que me hierven dentro de la cabeza". Para empezar, ha producido una agenda diseñada e impresa en Mallorca, hecha con papel de fuentes responsables.

El regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha visita este martes a Gállego para conocer su proyecto y como está siendo su estancia en el Quiosco.

Tras la visita, Romero se ha mostrado "satisfecho" de que con todas las medidas de seguridad para hacer frente a la COVID-19, el Quiosco pueda ser usado para dar a conocer proyectos emprendedores.