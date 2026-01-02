El Parc Bit contará con una instalación fotovoltaica en los aparcamientos

Aparcamientos del Parc Bit - CAIB

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc Bit contará con una instalación fotovoltaica sobre marquesinas de los aparcamientos, una de las mayores actuaciones de autoconsumo de Baleares.

La iniciativa la desarrolla el Instituto Balear de la Energía (IEB) y supondrá la instalación fotovoltaica en los aparcamientos P1, P2, P3, P4 y P5 del Parc Bit, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

El proyecto contará con una potencia instalada de 3.200 kWn y permitirá reforzar el suministro de energía renovable en este enclave estratégico.

También se instalarán ocho nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos y se sustituirán cinco equipos de recarga existentes. Igualmente, se ejecutará la línea de evacuación en media tensión necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación.

El proyecto dispone de un presupuesto de 3,5 millones de euros y permitirá suministrar energía renovable a todos los edificios de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) ubicados en el parque tecnológico.

De este modo, la Conselleria ha resaltado que se prevé una reducción significativa del consumo eléctrico procedente de la red convencional y un avance hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

Las obras han sido adjudicadas a la UTE Urbia-Cuerva Parc Bit y cuentan con un plazo de ejecución de 20 semanas, a contar desde el pasado 12 de diciembre, fecha en la que se llevó a cabo la visita de replanteo que marca formalmente el inicio de los trabajos.

Esta instalación permitirá compatibilizar la generación de energía limpia con el uso habitual de los espacios de aparcamiento del Parc Bit, sin necesidad de ocupar nuevo suelo. Además, estas estructuras aportarán sombra y protección a los vehículos estacionados.

La Conselleria ha destacado que esta actuación contribuirá de manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos procedentes de las centrales térmicas.