La vicesecretaria General del PSIB-PSOE y candidata al Govern de Illes Balears, Rosario Sánchez Grau, durante un acto de campaña, a 14 de noviembre de 2026, en Palma. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pareja de la vicesecretaria general del PSIB y candidata socialista a la presidencia del Govern, es administrador de una sociedad familiar que gestiona 15 viviendas y las alquila a "precios asequibles por debajo de los valores del mercado inmobiliario".

Es la versión que, según han señalado fuentes del PSIB, ha sido facilitada por el entorno de la también secretaria de Estado de Turismo a raíz de una información publicada el lunes por 'El Debate', en la que se decía que su pareja tenía 40 propiedades en Mallorca.

Según las citadas fuentes, la pareja de Sánchez "no tiene 40 pisos, no gestiona un fondo buitre y no vive de rentas", sino que es el administrador único de una sociedad familiar constituida hace más de 25 años.

Esta sociedad, que tiene como únicos socios a cinco miembros de la familia, gestiona desde su creación "única y exclusivamente" la herencia de hace dos generaciones, un patrimonio compuesto por 15 viviendas.

El patrimonio de la sociedad "no se ha incrementado nunca", pues "no se dedica ni a la inversión ni a la especulación" sino que "solo gestiona la herencia original".

Además, los pisos están alquilados "con contratos estables, de larga duración y con precios asequibles por debajo de los valores del mercado inmobiliario".

Por lo tanto, han concluido las fuentes socialistas, "nada más lejos de la realidad que compararlo con un fondo buitre o siquiera con una sociedad de inversión inmobiliaria". "Nada de todo ello tiene que ver con la visión distorsionada que se ha querido dar, tratando de exponer a personas que nada tienen que ver con la vida política", han sentenciado.

LA CUESTIÓN PROTAGONIZA EL PLENO

A raíz de la información publicada por el digital, las propiedades de la pareja de Rosario Sánchez han protagonizado varias intervenciones en el pleno del Parlament de este martes.

"Sabíamos que su vicesecretaria cobraba y no trabajaba, lo que no sabíamos es que además vivía de rentas", le ha dicho la presidenta del Govern, Marga Prohens, al portavoz socialista, Iago Negueruela. "Ustedes buscaban a la Maricarmen de Baleares y tienen de candidata a la Montse Mínguez de Baleares", ha añadido.

En la misma línea, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado a la candidata del PSIB a la presidenta del Govern como la "Montse Mínguez balear". "No tenemos nada en contra de que la pareja de Rosario Sánchez tenga 40 propiedades, lo que resulta insultante es su descomunal hipocresía", ha incidido.

También se ha referido a la cuestión el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, que ha acusado al PSIB de tener "el nido en casa". "Haz lo que digo, pero no lo que alquilo", ha afirmado.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, también ha sacado el tema a colación al final de su réplica al diputado socialista Llorenç Pou. "La coherencia en materia turística la perdieron por el camino. Ahora han perdido también la coherencia en materia de vivienda. Son más falsos que un duro sevillano", ha respondido.