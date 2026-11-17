Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, la presidenta del Govern, Marga Prohens, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano. - CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado contra la vicesecretaria general del PSIB y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, después de que 'El Debate' publicara este lunes que la pareja de la socialista tiene 40 propiedades en Mallorca.

"Sabíamos que su vicesecretaria cobraba y no trabajaba, lo que no sabíamos es que además vivía de rentas", le ha espetado Prohens al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, durante el pleno del Parlament de este martes.

La líder del Ejecutivo, quien ha esperado al final de su intervención para hacer alusión a este tema, ha lamentado que el PSOE pretendiera centrar su campaña en acusar al PP "de ser rentistas al lado de fondos buitre".

"Ustedes buscaban a la Maricarmen de Baleares y tienen de candidata a la Montse Mínguez de Baleares", le ha dicho.

Sobre las viviendas supuestamente vinculadas a la también secretaria de Estado de Turismo habían hablado antes durante el pleno el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, o el conseller de Vivienda, José Luis Mateo.

CRISIS DE LA VIVIENDA Y HUELGA

El intercambio entre Prohens y el socialista ha girado alrededor tanto de la crisis de acceso a la vivienda como de la huelga general de la semana pasada.

Negueruela ha considerado que las políticas del Govern en materia de vivienda han sido "un fracaso" y las ha contrapuesto con las ideas de su partido, que "quiere que los trabajadores tengan una casa".

"Ustedes están en la rabia y el odio en vez de en la ilusión y las ganas de trabajar. No fueron capaces ni de llenar un mitin con sus afiliados, pero la ilusión desbordó Palma con Pedro Sánchez. Y por eso les vamos a arrasar el 29N", ha sostenido.

También ha considerado que Prohens debería pedir disculpas por una publicación "infame" en redes sociales que el PP publicó sobre los sindicatos que participaron en la huelga general.

"Ya que usted va de pedir disculpas, yo le pido que lo haga por el regidor del PSOE en el Ayuntamiento de Palma que paró el tráfico con un grupo de encapuchados de extrema izquierda", le ha replicado Prohens, quien ha visto "más desesperación que ilusión" en los "gritos y puños en alto" del portavoz socialista.