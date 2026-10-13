El Parlament acuerda por unanimidad reclamar una nueva torre de control para Menorca

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha acordado este martes por unanimidad reclamar al Gobierno central la construcción de una torre de control en el aeropuerto de Menorca, gracias a una proposición no de ley presentada por el diputado de Unidas Podemos, José María García.

Durante su intervención, García ha subrayado que "a la torre de control actual no se le tapan las grietas ni con pintura antifiltraciones". "Es muy probable que tenga un problema estructural provocado por el 'cap de fibló' del mes de agosto pasado" ha dicho. Asimismo, ha señalado que recientemente hubo goteras y fue necesario cubrir con plásticos los sistemas eléctricos y electrónicos.

El diputado ha explicado que la torre lleva en funcionamiento desde 1968 lo que, según ha dicho, condiciona la modernidad de los equipos y genera limitaciones en la visibilidad. "Los sistemas fallan provocando demoras en despegues y aterrizajes, fallos en el radar o desprendimiento de amianto, entre otros problemas", ha manifestado.

Por su parte, la diputada del PSOE Verónica Llufriu ha mostrado su apoyo a la proposición al considerar que la torre actual está obsoleta y ha recordado que una reforma o rehabilitación "no es viable". También el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha anunciado su voto a favor al ser la torre de control "una infraestructura estratégica" para Menorca.

Por otro lado, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha criticado el "total desinterés" del Gobierno central por la torre de control del aeropuerto de Menorca y la diputada del PP Salomé Cabrera ha señalado que la torre de control es la más antigua de España y ha alertado que una posible avería obligaría a interrumpir el tráfico aéreo. "No es un lujo, es una necesidad", ha concluido.