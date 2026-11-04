El Parlament aprobará el próximo martes la ley de Vox para prohibir el burka en espacios públicos

Archivo - Vista general del Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament aprobará definitivamente el próximo martes una proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de Baleares.

La ley, que saldrá adelante previsiblemente con los votos favorables de PP y Vox, se enviará al Congreso de los Diputados para su validación definitiva, ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes.

La toma en consideración de la proposición de ley, similar a una no legislativa que ya se aprobó en la Cámara autonómica a petición del PP, se aprobó con los votos de Vox y el PP, mientras que la izquierda votó en contra.

Con esta ley Vox propone la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.

La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

Por otro lado, los diputados debatirán el martes una enmienda a la totalidad del PSIB al proyecto de ley del litoral. Los socialistas entienden que dicha normativa "privatiza" la costa y "busca hacer más negocio" con las playas.

El orden del día incluye también una interpelación en materia de vivienda por parte de Unidas Podemos, así como una moción de los socialistas sobre el mismo tema.

El PSIB, según ha destacado su portavoz, Iago Negueruela, preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la huelga general del 11 de noviembre.

"Feijóo dijo que los sindicatos no tienen que hacer huelga. Queremos saber si Prohens comparte este criterio, que es un criterio trumpista", ha señalado el socialista.

También preguntarán a los miembros del Govern por el balance de la temporada turística después de que, según Negueruela, las políticas de contención hayan "fracasado".