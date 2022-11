El Parlament aprueba la ley que simplifica la normativa de las autorizaciones ambientales integradas

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha aprobado este miércoles el Proyecto de ley de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada.

El texto ha sido aprobado con los votos a favor de los grupos del Pacte --Unidas Podemos, PSIB, MÉS per Mallorca-- y del Grupo Mixto, mientras que ha contado con los votos en contra o la abstención del PP, Cs, Vox, El PI-Proposta per les Illes Balears y el diputado no adscrito, Maxo Benalal.

Durante el debate del proyecto de ley, el pleno ha rechazado las cuatro enmiendas que quedaban 'vivas' tras la tramitación parlamentaria, las cuales habían sido presentadas por El PI, Maxo Benalal y el Grupo Mixto.

El Proyecto de ley tiene como finalidad crear un texto normativo propio y exclusivo en la materia, de acuerdo con la experiencia en la aplicación de la normativa de autorizaciones ambientales integradas y la adecuación a la normativa básica sobrevenida, para actualizar y simplificar así la normativa autonómica.

Durante la defensa del texto, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha expuesto los motivos para la elaboración de esta normativa y ha agradecido la tarea de los grupos "para enriquecer" a lo largo de su tramitación este proyecto de ley con sus enmiendas.