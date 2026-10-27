El Parlament aprueba más de la mitad de las propuestas de resolución, entre ellas los anuncios de vivienda de Prohens

La presidenta de Illes Balears, Margarita Prohens, durante el Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 20 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado 93 de las 162 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General celebrado la semana pasada, entre las que se encuentran los anuncios en materia de vivienda que realizó la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En un pleno extraordinario celebrado la tarde de este martes y que se ha prolongado durante más de dos horas, los diputados han debatido, negociado y aprobado el 57% de las iniciativas presentadas por los respectivos grupos parlamentarios.

El PP, como grupo parlamentario más numeroso, ha sido el que más iniciativas ha registrado, 60, y ha conseguido el apoyo suficiente --a veces con Vox y otras con la izquierda, con quienes ha pactado transacciones-- para aprobarlas todas ellas.

Las principales han sido las cuatro que hacían referencia a los anuncios en materia de vivienda que Prohens realizó durante el Debate de Política General: la rebaja impositiva para la compra de primera vivienda para jóvenes, el mantenimiento del programa Lloguer Segur, la puesta en marcha del plan Devora Tu, la elaboración del plan estratégico Habita IB 4+4 o la posibilidad de destinar fondos del ITS a la construcción de vivienda protegida.

Otras han servido para avalar la gestión llevada a cabo por el Govern en cuestiones como la gestión de emergencias, las ayudas económicas por la guerra de Oriente Medio o las rebajas fiscales; o para animar al Ejecutivo a seguir desarrollando medidas como la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos o los planes de Industria y de Transición Energética y Climática, la contención turística, la lucha contra la oferta ilegal y las inversiones en el ciclo del agua.

Unas pocas propuestas más han ido dirigidas a rechazar algunas políticas impulsadas por el Gobierno de España, como la reforma del sistema de financiación autonómico o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Mientras Vox ha apoyado o se ha abstenido en buena parte de las medidas planteadas por el PP, no ha sido del todo recíproco y los de Santiago Abascal tan solo han podido sacar adelante ocho de sus 20 propuestas de resolución.

Estas han estado relacionadas con el funcionamiento de la Oficina Antiocupación, cuantificar el coste de la atención de los menores extranjeros no acompañados, el refuerzo de las plantillas de las policías locales, el rechazo al nuevo sistema financiación autonómica o los convenios de carreteras.

Otras propuestas de Vox que no han recibido la aprobación del pleno pretendían bonificar el 100% de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición de la primera vivienda habitual, eliminar el IVA para la vivienda nueva, extender la deducción autonómica por alquiler a todos los inquilinos que acrediten al menos cinco años de residencia legal o limitar y gravar de forma específica la compra de vivienda que no vaya a ser residencia habitual por parte de no residentes en la Unión Europea.

LA IZQUIERDA LOGRA APROBAR EL 26%

De las 78 propuestas de resolución defendidas por los partidos de izquierdas, el PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, han salido adelante 21 de ellas, es decir, el 26% del total. Algunas han sido gracias a transacciones pactadas con el PP y otras debido a que el apoyo de Vox, sumado a la compensación de voto por la ausencia de la fallecida María José Verdú --algo acordado entre todos los grupos--, les ha dado la mayoría suficiente.

El PSIB ha logrado aprobar ocho de sus 46 propuestas, relacionadas con la regulación de entrada de vehículos en las cuatro islas, la incorporación de las noches tropicales y tórridas como factores de riesgo, el rechazo a la ampliación de los aeropuertos, la constatación del cierre de empresas emblemáticas del sector industrial durante el último año, la necesidad de construir más centros de salud o de reformar infraestructuras sociosanitarias y el establecimiento de protocolos claros de información ante emergencias meteorológicas en los centros educativos, 'escoletes', residencias, centros de día o servicios de atención a personas vulnerables.

No ha conseguido aprobar otras iniciativas que pedían que el pleno tomara en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que plantea la creación de un complemento para los pensionistas que perciben una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), la declaración de Baleares como zona con el mercado residencial tensionado para topar los precios de los alquileres o el decrecimiento turístico.

MÉS per Mallorca ha sido el grupo que, proporcionalmente, ha conseguido aprobar menos propuestas de resolución, solo cuatro de las 18 que han defendido.

Dos, sobre el carácter "extractivista" de Aena y sobre la ampliación de los horarios nocturnos del servicio ferroviario, han salido adelante con transacciones del PP. Otras dos, para que la atención pediátrica esté cubierta en todos los centros de salud y para reducir las listas de espera para recibir una operación quirúrgica, han sido aprobadas con el texto original.

Los ecosoberanistas también habían planteado medidas como la elaboración de un plan a diez años vista para reducir a 13 millones los visitantes anuales o destinar 120 millones de euros anuales del ITS a la diversificación económica.

De los integrantes del grupo parlamentario mixto, Més per Menorca ha logrado aprobar siete de sus nueve propuestas, entre las que destaca la necesidad de implementar un sistema que permita priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda; y Unidas Podemos ha sacado adelante tres de las cinco que ha defendido, entre ellas la mejora de las deducciones para el alquiler.

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha aprobado tres de las cuatro propuestas de resolución que ha defendido. Entre ellas, la regulación de las excursiones turísticas de un día en la isla o la integración de la actividad veterinaria dentro de la Conselleria de Salud.