El Parlament aprueba por mayoría absoluta la reforma de algunos artículos del Reglamento de la cámara

Thomàs pronuncia un discurso al dar por finalizada la última sesión plenaria de esta legislatura



PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes, en la última sesión plenaria de la legislatura, la propuesta de reforma de determinados artículos del Reglamento de la cámara balear por mayoría absoluta.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero, el Parlament tomó en consideración dicha modificación con el apoyo de los grupos parlamentarios PSIB, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox y El PI. Por su parte, Més per Menorca fue el único grupo que votó en contra.

Así, el portavoz parlamentario de la formación menorquina, Josep Castells, se ha reafirmado este martes en la idea de que "esta reforma es perfectamente prescindible, porque hace retoques muy superfluos que no justifican ninguna modificación", y ha defendido nuevamente sus enmiendas, sobre todo la que hace referencia a la participación telemática.

En este sentido, ha criticado que el resto de grupos insistan en la importancia de la presencialidad y ha advertido que si un diputado no puede asistir, "no hay alternativa, no vota".

La siguiente en intervenir ha sido la diputada por Formentera, Vanessa Díaz, quien se ha detenido especialmente en la enmienda sobre la paridad en la elección de senadores, para que haya mujeres senadoras designadas por la cámara.

"Llevamos 40 años de Estatut y en todo este tiempo los partidos mayoritarios no han sido capaces de proponer de senador a una mujer. Esperemos que el próximo Parlament sea sensible y haga realidad que haya mujeres senadoras designadas por esta cámara y senadores por Formentera", ha manifestado.

Todas las nuevas enmiendas defendidas este martes han sido rechazadas.

Por su parte, la diputada del PP Núria Riera ha reprochado a Més que "diga que no hay consenso, cuando se ha hecho un acuerdo que es de casi todos menos uno o dos".

"Esta pequeña reforma, que servirá más adelante, es importante. Representamos a la ciudadanía e intentamos establecer aquellas normas que pueden ayudar a su gestión, y creo que es importante, por muy pequeña que sea la reforma, este pequeño gran consenso", ha señalado la diputada 'popular'.

La siguiente en intervenir ha sido la vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, resaltando que "todo el mundo ha hecho cesiones y peticiones". "Las cosas van de consensos y los grupos parlamentarios tienen que ceder, esto también es un signo de responsabilidad y madurez política", ha reivindicado.

Seguidamente, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas ha subrayado que las modificaciones del reglamento que se aprobaron en el documento inicial, "si bien no eran con consenso absoluto, estaban avaladas por una gran mayoría".

En este sentido, ha informado de su rechazo a las enmiendas al considerar que el reglamento "es un texto vivo y flexible que se tiene que adaptar a los tiempos, y seguramente la legislatura que viene tendrá diversas modificaciones".

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha señalado que votarán a favor de tres enmiendas, también a la que hace referencia a la paridad de senadores, mientras que el diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha intervenido después, ha manifestado que comparte la posición en contra de los otros partidos y por ese motivo no entra a hacer más valoraciones.

La siguiente en intervenir ha sido la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Catalina Pons, quien ha recordado que la modificación del reglamento esta legislatura "se ha hecho un poco deprisa por las circunstancias de la pandemia, y los que vendrán detrás tendrán que hacer una pequeña reflexión para una cámara que se tiene que adaptar al siglo XXI".

El último en intervenir ha sido el diputado socialista Enric Casanova, quien ha resaltado que la reforma de 2019 "fue más profunda y esta, más ligera".

"Esta modesta reforma que se presenta ahora tiene 14 artículos que modifican aspectos de carácter más general, como la accesibilidad universal, clarifica procedimientos en materia de transparencia, simplifica procedimientos de interpelación o agiliza las comparecencias de miembros del Govern, entre otras", ha concretado, a la vez que ha justificado su rechazo a las enmiendas.

DISCURSO DE THOMÀS

Para finalizar la sesión, el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha agradecido la "colaboración de todos estos cuatro años, una legislatura con el mayor número de grupos parlamentarios en la historia del Parlament".

"La diversidad de los puntos de vista ha convertido el diálogo y el pacto en nuestra forma de hacer política para alcanzar acuerdos por mayoría y dar soluciones a los retos sociales", ha manifestado el presidente, valorando también la continuidad de la cámara durante la pandemia "con plenas garantías democráticas".

En su discurso, Thomàs ha repasado algunas de las leyes aprobadas estos cuatro años en el Parlament y, para finalizar, ha trasladado sus "mejores deseos" a la nueva legislatura y su "gratitud".