El Parlament aprueba parcialmente la moción del PP sobre contratación de obras públicas mediante grandes lotes

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprobado parcialmente este martes, en sesión plenaria, la moción del PP relativa a política general del Govern por lo que respecta a la contratación de obras públicas mediante grandes lotes.

Se trata de una moción del Grupo Popular, que ha sido defendida por la diputada Maria Núria Riera, con seis puntos, de los que han sido aprobados dos.

Uno de los dos puntos aprobados insta al Govern a tramitar de forma urgente los nueve expedientes de contratación para concesión de las obras de los centros de Bons Aires en Palma, Pollença, Artà, Son Ferriol, Llucmajor, Consell, Santa Margalida, Sant Joan y Montuïri, con requisitos "equilibrados" con los objetos de los contratos, para "garantizar las oportunidades licitadoras de pequeñas y medianas empresas baleares y no perjudicar a los usuarios con retraso administrativo".

Mientras, el otro punto aceptado insta al ejecutivo autonómico a cumplir con el acuerdo parlamentario de día 9 de noviembre de 2021, que instaba a que las contrataciones públicas se hagan con el "máximo de lotes posibles" con el fin de "favorecer la libre concurrencia" y "facilitar las opciones de las empresas baleares".

ENMIENDAS Y FIJACIÓN DE POSICIONES

Los grupos Unidas Podemos, Socialista y MÉS per Mallorca han presentado una enmienda de adición al texto de la moción, que instaba al Gobierno de España a "avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo en el marco de la coyuntura internacional, que sea capaz de garantizar la suficiencia de los recursos para asegurar un Estado de Bienestar fuerte".

La moción, que ha sido defendida por Antonia Martín (UP), Pilar Carbonero (PSIB-PSOE) y Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), no ha sido aceptada por el Grupo Popular.

Durante el debate, Martín ha apuntado que "escuchar al PP hablar de contratación pública e infraestructuras es surrealista". Y, ha ironizado con que "presentan iniciativas cuando ya se ha llegado a acuerdos", refiriéndose al acuerdo alcanzado desde la Conselleria de Salud en lo referente a la contratación por lotes de las unidades básicas y los centros de salud en las islas.

Finalmente, los diputados Marc Pérez-Ribas (Cs), Idoia Ribas (Vox-Actúa Baleares), Josep Melià (El PI) y Josep Castells (Grupo Mixto-MÉS per Menorca) han intervenido en el turno de fijación de posiciones.