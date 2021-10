El Parlament aprueba por unanimidad la creación de una Mesa Intersectorial para la Infancia

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves, por unanimidad, la creación de una Mesa Intersectorial para la Infancia y la Adolescencia, con el objetivo de promover la consulta, participación, debate y diálogo entre las diferentes entidades que se verán representadas.

Durante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes se ha procedido al debate, votación y posterior aprobación de esta Proposición No de Ley, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes y Grupo Mixto.

Los aspectos que se debatirán en la Mesa serán, entre otros, la identificación de la infancia vulnerable, la salud de la infancia --"especialmente la salud mental"--, los presupuestos en clave de infancia, el seguimiento de los fondos europeos a través del programa 'Garantía Infantil', la identificación de la violencia infantil o la Agenda 2030.

Además, ésta se reunirá de manera ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario y esté justificado, a demanda de la Mesa del Parlament o de dos tercios de los miembros.

En ella se verán representadas las consellerias de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Derechos Sociales y Deportes, Educación y Formación Profesional, Economía y Turismo, Movilidad y Vivienda, y de Salud y Consumo.

También la integrarán otras entidades e instituciones, como la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), el Instituto Balear de la Mujer (IBD), todos los Consells insulares, el Ayuntamiento de Palma, Felib, así como los partidos políticos con representación en el Parlament y los colegios oficiales de abogados, psicólogos o de educadores sociales.

A su vez, estarán en la nueva Mesa el Consejo LGTBI, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, entidades colaboradoras en materia de adopción internacional (ECAI) o el alumnado representante del Consejo Escolar de Baleares, del Consejo de la Juventud o jóvenes menores de edad con representación en los órganos de participación de cada Consell, entre otros.

POLÍTICAS EN FAVOR DE LA INFANCIA

De este modo, en la Comisión de este jueves se ha constatado "el compromiso del Parlament por plantear políticas en favor de la infancia y las familias que padecen las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la COVID-19".

Asimismo, han insistido en la necesidad de llevar a cabo el seguimiento de su implantación de manera conjunta, con todas las fuerzas políticas y desde una mirada transversal.