Baleares aprueba por la vía rápida la modificación de su derecho civil para permitir las herencias entre cónyuges

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado por la vía rápida una modificación del derecho civil propio de Baleares para, entre otras cuestiones, permitir las herencias entre cónyuges.

Los grupos parlamentarios han estado conformes en tramitar por lectura única la proposición de ley del régimen patrimonial del matrimonio, que fue impulsada por el Consejo Asesor de Derecho Civil del archipiélago y presentaron de forma conjunta todos los partidos.

Así, el pleno ha procedido a debatir la modificación normativa, que fue tomada en consideración en la sesión ordinaria celebrada hace dos semanas. Todos los diputados han votado a favor salvo dos de los no adscritos, Idoia Ribas y Agustín Buades, que se han abstenido.

Con esta reforma legislativa, según consta en el texto aprobado, se pretende reformar el derecho civil propio de Baleares para regular las relaciones económicas derivadas del matrimonio desde un principio de "plena igualdad, protección de la familia y de los hijos menores y de libertad de pacto".

Una de las medidas más destacadas de la proposición de ley es la permisión del pago de la legítima entre cónyuges o parejas estables --aquellas que lleven diez años juntas y tengan descendencia--, algo que hasta ahora estaba limitado a descendientes, es decir, a peres e hijos.

También establece que los capítulos matrimoniales pueden otorgarse antes o después del casamiento y que los pactos prenupciales solo tendrán efecto una vez contraído el matrimonio, condicionado a que se celebre en el plazo de un año posterior al otorgamiento.

Asimismo, clarifica las relaciones económicas dentro del matrimonio, regula el deber de información económica entre los cónyuges y reconoce tanto el trabajo dedicado a la familia como la colaboración no remunerada en la actividad profesional o empresarial de la pareja.

El texto legislativo contempla una serie de modificaciones que afectan a Mallorca y a Menorca y otras que hacen referencia únicamente a Eivissa y Formentera, dado que en materia de derecho civil existen algunas diferencias entre islas.

LAS POSTURAS DE LOS GRUPOS

Los diputados de todos los grupos parlamentarios que han defendido la ley se han congratulado por el consenso alcanzado para acometer una reforma que, a su parecer, permitirá modernizar el derecho civil propio de Baleares y adaptarlo a las necesidades actuales.

La socialista Pilar Costa ha puesto el foco en la necesidad de que, una vez aprobado el texto y a lo largo de los dos meses que tardará entrar en vigor, los partidos vuelvan a trabajar de forma conjunta para desarrollar la ley.

"A partir de aquí, abramos otro trabajo como es el de desarrollar el derecho de habitación que se recoge en el derecho civil para hacer que este tenga una utilidad para facilitar el derecho a la vivienda", ha subrayado.

Algo similar ha reclamado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha pedido que ahora comience un trabajo conjunto para desarrollar el derecho civil propio de cara a los próximos 40 años. Para ello, ha sostenido, el Consejo Asesor necesitará "Presupuesto, encargos y personal, no solo agradecimientos".

El ecosoberanista ha celebrado que, entre otras cuestiones, el nuevo texto legislativo permita que se reconozca el trabajo en el hogar o en la empresa familiar --"no es caridad sino justicia", ha apostillado-- o evite que una persona recién enviudada pueda perder la vivienda en el caso de que esta estuviera a nombre del fallecido.

La diputada del PP Cristina Gil ha agradecido a los consejos asesores de derecho civil de las diferentes islas por sus años "de compromiso y perseverancia" para acometer esta reforma.

"Demuestra la madurez jurídica de una comunicad que entiende su historia y reivindica su capacidad de autogobierno", ha reivindicado la parlamentaria 'popular'.

La diputada de Vox Patricia de las Heras, por su parte, ha considerado "un acto de coherencia y de patriotismo" la aprobación de una modificación normativa que "ordena lo más íntimo" y "respeta" las particularidades de cada una de las islas.

"Es una arquitectura que respeta lo que somos, cuatro islas, dos tradiciones, una ley. Mientras en otros lugares se legisla para que la familia sea un mero trámite administrativo, aquí lo hacemos para la libertad de pacto", ha reivindicado.