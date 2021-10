El Parlament balear insta al Govern a continuar reduciendo las tasas universitarias

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación, Investigación y Cultura del Parlament balear ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta al Govern, en coordinación con la Universitat de les Illes Balears (UIB), a continuar reduciendo las tasas universitarias.

Se trata de una iniciativa presentada por los grupos del Pacte --Unidas Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca--, con la que también se pide a la UIB que aumente los plazos de fraccionamiento del pago de las matrículas universitarias.

El diputado del Grupo Socialista Ares Fernández ha expresado que "la bajada de tasas y el impulso de la política de becas y ayudas en el estudio deben ir encaminadas a blindar tanto el acceso como el mantenimiento del estudiante en la universidad, independientemente de su origen socioeconómico".

Fernández ha incidido en que "la crisis económica de la última década, junto con la reforma del ministro 'popular' Wert, supuso una verdadera barrera de acceso a los estudios superiores para las familias más humildes", y ha añadido que "miles de estudiantes se vieron expulsados de la universidad por no poder hacer frente a los gastos económicos".

Por su parte, la vicepresidenta primera del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha explicado que "ir a la universidad no puede suponer una carrera de obstáculos, hay que bajar aún más las tasas, no todo el mundo puede pagarse los estudios y no por ello nadie debe quedarse sin estudiar".

"Queremos facilitar la vida a los estudiantes porque la educación ha de ser la llave hacia la posibilidad y eso requiere atender a las condiciones materiales de las que parte cada persona. Quiero recordar que esta iniciativa sale directamente de una petición del Consejo de Estudiantes de la UIB, con quien nos reunimos, y nos trasladaron esta preocupación por la dificultad en el pago de las matrículas que estaban teniendo muchos estudiantes", ha afirmado.

Por otro lado, durante la Comisión ha sido aprobada parcialmente una segunda iniciativa, del Grupo Popular, relativa a ampliación de las plazas en el programa de British Council para el curso 2021-2022. Concretamente, el punto aprobado insta al Ejecutivo balear a intensificar sustancialmente la implantación de programas plurilingües como el British Council en la enseñanza sostenida con fondos públicos de las Islas.