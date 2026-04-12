El Parlament decidirá este martes si aprueba la ley para crear la Universidad de Mallorca

Archivo - EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR ULPGC - Archivo

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá este martes si aprueba la ley para crear la Universidad de Mallorca, en una sesión en la que también comparecerán tres consellers para dar cuenta del cumplimiento de varios acuerdos.

Los diputados deberán posicionarse en el pleno, que comenzará a las 09.00 horas con el habitual control al Govern, sobre una proposición de ley impulsada por el PP y tomada en consideración por la Cámara el pasado noviembre.

En ese momento, los 'populares' solicitaron tramitar la iniciativa para crear esta universidad por la vía de urgencia, algo que PSIB y Vox permitieron.

Según el PP, la Universidad de Mallorca será un complemento y no sustituirá a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que seguirá siendo el centro público de referencia.

A su criterio, el actual sistema universitario balear es incapaz de dar respuesta a las necesidades formativas y a la demanda de nuevos perfiles profesionales que "no se pueden obviar para seguir siendo una comunidad autónoma competitiva".

Los grupos parlamentarios no han avanzado cuál será el sentido de su voto el próximo martes, aunque, en su momento, MÉS per Mallorca y Més per Menorca criticaron la tramitación por urgencia y determinadas cuestiones del texto legislativo.

Sin embargo, en la aprobación del dictamen en comisión se introdujeron varias enmiendas de los ecosoberanistas para, por ejemplo, otorgar al Govern el derecho de tanteo y retracto en el caso de que el centro cambie de accionistas.

También se incorporó una enmienda para forzar a la nueva universidad privada a destinar, como mínimo, un 5 por ciento de sus ingresos a becas para los estudiantes.

COMPARECENCIAS DE CONSELLERS

Otro de los platos fuertes del pleno será las comparecencias de los consellers de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; y de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El primero deberá dar cuenta, a petición de MÉS, del cumplimiento de una iniciativa aprobada que instaba al Govern a recuperar la línea de ayudas para el mantenimiento del paisaje, dotada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Por su parte, el conseller de Turismo comparecerá a petición de MÉS y del PSIB también para dar explicaciones sobre el cumplimiento de dos proposiciones no de ley (PNL).

En concreto, sobre un punto que pedía no aprobar ni implementar medidas que supongan un retroceso para la lengua catalana y, por otro lado, sobre la gratuidad del ITS para deportistas que viajan a otras islas para asistir a competiciones.

Finalmente, Antoni Vera subirá a la tribuna para dar cuenta de varios puntos de una PNL aprobada, a petición de Més per Menorca. La iniciativa reclamaba al Govern que incluyera varias actuaciones en Menorca en plan de infraestructuras educativas.

Antes de estas comparecencias, los diputados debatirán dos mociones socialistas sobre sanidad e industria, mientras que MÉS per Mallorca hará una interpelación sobre diversificación económica.

LA SESIÓN DE CONTROL

El pleno arrancará con la sesión de control a los miembros del Govern, quienes deberán responder a cuestiones relacionadas con la vivienda, el cicloturismo en Semana Santa, el presupuesto de cooperación y menores migrantes no acompañados.

También se tratarán temas como la memoria democrática, los delitos de odio, dificultades para acceder a citas sanitarias, blindar el aborto en la Constitución, el acoso al profesorado o la defensa de la Serra de Tramuntana.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, será interpelada acerca de la conectividad de Menorca, medidas a corto plazo para las personas que no pueden acceder a una vivienda, el coste anual de la asistencia sanitaria a la inmigración irregular y sobre si el Ejecutivo "gobierna para las familias de las Islas".