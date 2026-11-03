El Parlament defiende el actual sistema de pensiones y rechaza las propuestas de privatización

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado defender el actual sistema público de pensiones y rechaza las propuestas de privatización total o parcial que ponen en duda su carácter público.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) del PSIB debatida este martes en el pleno y que ha salido adelante parcialmente con los votos a favor de los grupos de la izquierda y abstenciones o votos en contra del PP y Vox.

En concreto, se ha aprobado rechazar la propuesta de Vox de "reconvertir el sistema público de pensiones en un sistema con capitalización individual".

Del mismo modo, el Parlament ha instado al Gobierno de España a rechazar cualquier reforma, total o parcial, del actual sistema de pensiones que suponga un recorte en las futuras pensiones de los trabajadores, con especial énfasis en las pensiones más bajas.

También ha constatado que cualquier reforma del sistema público de pensiones hacia un modelo de capitalización individual tendría efectos "especialmente perversos" en Baleares, ya que afectaría intensamente a las futuras pensiones de los actuales más de 194.000 trabajadores fijos discontinuos.

Entre otros puntos, la Cámara ha instado al Gobierno de España a mantener la revalorización anual de las pensiones vinculada al índice de precios de consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Por otro lado, los diputados han rechazado constatar los incrementos de las pensiones impulsados por los gobiernos presididos por el socialista Pedro Sánchez, así como la recuperación de la revalorización vinculada al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Entre otras cuestiones, tampoco ha salido adelante constatar la actual recuperación de los fondos de reserva, que ha pasado de los 8.095 millones de euros a finales de 2017 a superar los 15.200 millones de euros en abril de 2026, "gracias al refuerzo de los ingresos impulsado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez".