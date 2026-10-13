El Parlament defiende por unanimidad que los trabajadores no tengan que asumir un mayor coste de las bajas laborales

Archivo - Vista general del Parlament balear en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Congreso de los Diputados que "en ningún caso" modifique la legislación estatal para que los trabajadores tengan que asumir una mayor parte del coste de las bajas laborales.

Este es uno de los puntos que ha sido aprobado en el pleno de este martes en el marco del debate de una proposición no de ley (PNL) del PSIB para defender que los trabajadores puedan tener bajas laborales sin perder sueldo o prestaciones.

Entre otros puntos, con los votos a favor de todos los grupos menos de Vox, la Cámara declara que cualquier modificación de las condiciones económicas de las bajas laborales debe producirse en el marco del diálogo social, tanto con el acuerdo de las patronales como de los sindicatos.

Igualmente, considera que los acuerdos logrados entre patronal y sindicatos en la negociación colectiva para la financiación de las bajas laborales se tienen que respetar y constata que las bajas laborales entre cero y tres días suponen el 40 por ciento del total de las bajas laborales por enfermedades comunes.

También se ha aprobado instar al Govern a arbitrar fórmulas para implantar de manera urgente y efectiva los estudios de carga ya realizados en los hoteles, así como que el Observatorio del Trabajo de Baleares haga un seguimiento continuo y desagregado de la evolución del absentismo injustificado en Baleares.

El diputado socialista Llorenç Pou, que ha defendido la iniciativa, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir que el absentismo laborar era "un cáncer" y proponer "recortes" en un contexto de "beneficios históricos".

"Propone que todas las bajas laborales de hasta tres días, que hasta ahora pagan las empresas si se recoge por convenio, que las empresas dejaran de pagarlas siempre", ha criticado, agregando que esto supondría "un recorte de sueldo para todas las personas que tengan la mala suerte de ponerse enfermos".

Los grupos de la izquierda han apoyado la PNL y han criticado también la posición del líder del PP sobre las bajas laborales que "criminaliza a los trabajadores".

"Es evidente que hay una intención muy clara de hacer creer que los trabajadores no quieren trabajar", ha reprochado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila.

Para la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, el PP instaura un relato que "monta una mentira" y "presenta a los trabajadores como sospechosos que cuestiona sus derechos y que busca en cada baja laboral una excusa para recortar prestaciones".

Por otro lado, el diputado del PP Jordi López ha subrayado que el absentismo es "un tema muy importante" y ha acusado al PSIB de hacer un "batiburrillo" a partir de las declaraciones del líder 'popular'. "No se ha perdido ningún derecho", ha remarcado.

En cuanto a las palabras de Feijóo, según el 'popular', "lo que quiere decir es que hay que luchar el absentismo irregular, el que es realmente absentismo irreal, el absentismo de ese trabajador que tiene por costumbre cogerse bajas".

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha criticado el debate de esta iniciativa, al considerarla "la pelea de Ferraz contra Génova". Sobre el absentismo, ha cargado contra Feijóo por "meter en el mismo saco al que defrauda y al que está en una cama de hospital".

"En Baleares no hay un problema de absentismo, hay un problema de espera: de esperar al médico, esperar una vivienda, esperar a que el sueldo llegue a fin de mes y esperar, sobre todo, a que alguien en Madrid deje de mirar hacia otro lado y mire por fin a estas islas", ha sostenido De las Heras.

Por otro lado, los votos en contra de PP y Vox han tumbado puntos que pedían una rectificación de las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo e instar al Govern a reducir drásticamente el tiempo de espera de atención a los pacientes.