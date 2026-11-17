PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos del PP y de Vox, ha instado al Gobierno a solicitar a la Unión Europea (UE) la activación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Baleares de forma permanente.

Es el único punto de una proposición no de ley (PNL) que el portavoz del grupo parlamentario 'popular', Sebastià Sagreras, ha defendido en el pleno de este martes, aunque la registró hace más de un año.

A petición de Vox, la iniciativa ha introducido otros dos puntos que reclaman el despliegue de las Fuerzas Armadas y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para "la protección de las aguas del archipiélago balear" y la repatriación de todos los migrantes que hayan entrado en Baleares de forma irregular.

LA DERECHA DEFIENDE LA MEDIDA

Sagreras ha lamentado que los vecinos de muchos municipios costeros de Baleares hayan tenido que "normalizar" la llegada de personas migrantes en patera.

El despliegue de Frontex de forma permanente en Baleares, a su parecer, sería una solución para algo que "asusta y da miedo" a la ciudadanía. En los países en los que actúan los agentes europeos, ha sostenido, los flujos migratorios van en descenso.

El 'popular' también ha considerado necesario el despliegue del Ejército ante "casos de llegadas masivas" y ha pedido "identificar a los migrantes y que en solo siete días puedan ser devueltos por donde han venido".

Además, el que será candidato del PP al Senado por Mallorca se ha comprometido a que todas estas cuestiones estén en la "agenda" que llevará a Madrid. "Queremos poner orden, que no mueran más personas en el mar, luchar contra las mafias y tener una migración segura, ordenada, con contrato de trabajo y que se adopte a nuestras fronteras", ha dicho. Desde la oposición le ha recriminado, con ironía, que su intervención haya parecido un mitin electoral.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha recriminado al Gobierno y a la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, que durante un tiempo "negaran la existencia de la ruta argelina" y "al final hayan tenido que reconocerlo porque la realidad se impone".

"Es porque Armengol no lo pidió a sus correligionarios que no tenemos Frontex en nuestras islas", ha sostenido Rodríguez, quien ha vinculado la llegada de migrantes con el aumento de las listas de espera o las subidas de impuestos "para pagar las ayudas".

"FRONTEX NO ES LA RESPUESTA"

La diputada del PSIB Teresa Suárez le ha recriminado al PP y a Vox que presenten el despliegue de Frontex como una manera efectiva de frenar los flujos migratorios "de un día para otro".

La socialista ha puesto el ejemplo de Canarias, donde pese a la presencia de la agencia europea en las últimas semanas han llegado miles de personas a bordo de cayucos.

"Si ustedes intentan hacer creer a la gente que si viene Frontex esto va a resolverse es una mentira gigante. Lo de las Fuerzas Armadas ya es surrealista, porque no sé qué harán, no sé si irán disparando a las pateras. Son soluciones que no son útiles más que para generar miedo, rabia y una sensación de inseguridad que no existe", ha subrayado.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, en la misma línea, ha defendido que "Frontex no es la respuesta" dado a su carácter "cada vez más militarizado". "Su historial no invita en absoluto a la defensa de los derechos humanos: retornos en caliente, acoso a pateras hasta que vuelcan... Todo muy humanitario", ha remarcado.

La ecosoberanista, además, ha recriminado al PP y a Vox que sus propuestas relacionadas con la migración se centren únicamente en frenar los flujos y no en mejorar la atención que reciben las personas vulnerables que llegan en patera.