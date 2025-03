Parlament insta al Govern a poner en marcha un plan de fomento de la natalidad con deducciones y bonificaciones fiscales

La Cámara rechaza una PNL socialista relativa a la acogida e inclusión de los menores migrantes no acompañados

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado instar al Govern a poner en marcha un "ambicioso" plan de fomento de la natalidad en Baleares, mediante deducciones y bonificaciones fiscales dirigidas a incentivar la formación y el crecimiento de las familias.

Así se ha decidido en la Comisión de Asuntos Sociales de este jueves, en el marco de una proposición no de ley (PNL) de Vox, defendida por la diputada Manuela Cañadas, que ha sido aprobada en la mayoría de puntos por PP, Vox y el diputado Agustín Buades.

Según ha informado la Cámara autonómica, con la aprobación de la PNL se pide al Ejecutivo que ponga las familias en el centro de todas las políticas públicas, así como a elevar "considerablemente" el presupuesto destinado a políticas familiares, ejecutando todo ello en antes de finalizar 2025.

También se insta al Govern a implementar medidas fiscales en función del número de hijos para el comedor y transporte escolar, materiales, uniforme o actividades extraescolares, así como a promover medidas de apoyo social, fiscal y laboral para facilitar y favorecer que los ciudadanos "puedan optar libremente" por dedicarse al cuidado en el hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de dependencia".

La iniciativa solicita promover y concienciar sobre el papel "fundamental" que ejerce la institución de la familia en la sociedad con campañas de comunicación para dar "el prestigio que merece", y el impulso de la creación de centros de día para personas mayores y dependientes para facilitar la conciliación.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado pedir al Govern que promueva un reajuste del horario escolar para hacerlo compatible con la jornada laboral de los padres y establecer incentivos fiscales concretos de diferente intensidad a las empresas que implementen medidas para favorecer la conciliación familiar.

Estos dos puntos no han salido adelante con seis votos en contra de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB, seis abstenciones del PP y dos votos a favor de Vox y Agustín Buades.

PNL ACOGIDA E INCLUSIÓN DE MENORES MIGRANTES

La Comisión de Asuntos Sociales ha rechazado --con los votos en contra de Buades, Vox y el PP-- cuatro de los seis puntos de una PNL socialista, defendida por el diputado Omar Lamin, relativa a la acogida e inclusión de los menores migrantes no acompañados.

Concretamente, no ha salido adelante el punto referente a recordar que los representantes públicos tienen una función y responsabilidad "esencial" en la lucha contra la incitación al odio y la intolerancia y que se tienen que abstener de realizar cualquier declaración pública que fomente e incite el odio.

Igualmente, la Cámara ha rechazado instar al Govern a poner en marcha campañas de sensibilización social sobre la visualización de la realidad de los menores migrantes no acompañados, así como a adoptar medidas para garantizar que se cumplen los compromisos de acogida de menores no acompañados y asegurar que todos reciban la protección y atención que necesitan.

Por último, no se ha aprobado pedir al Ejecutivo que apoye a los consells insulares en la gestión de la acogida de menores migrantes, proporcionar apoyo financiero y logístico, así como la formación de personal y creación de infraestructuras adecuadas.

Los 'populares' habían presentado enmiendas a estos cuatro puntos aunque no han sido aceptadas por el grupo socialista.

Por otra parte, ha salido adelante --con los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca-- recordar a los representantes públicos en deber de cumplir la ley de atención a los derechos de la infancia y la adolescencia y otras normativas de protección.

También se ha instado al Govern a trabajar para prevenir conductas aporofóbicas y discursos de odio hacia personas potencialmente vulnerables por su origen o situación social y que constituyen una vulneración de los derechos humanos y un ataque directo a la dignidad inherente a todas las personas.