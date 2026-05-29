El Parlament insta al Govern a sumarse a las actividades del Año Internacional de las Personas Voluntarias

Comisión de Asuntos Sociales del Parlament - PARLAMENT

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha aprobado una iniciativa para instar al Govern a sumarse a las actividades del Año Internacional de las Personas Voluntarias a través de acciones de promoción, formación y sensibilización.

Los diputados presentes en la Comisión han validado por asentimiento esta proposición no de ley (PNL) del PP y defendida por el diputado Pedro Álvarez, según ha informado el Parlament.

La iniciativa también reclama a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que colabore con las entidades del tercer sector y con la Plataforma de Voluntariado de Baleares en el diseño y desarrollo de actividades formativas.

Además, entre otros puntos, pide la actualización del censo de entidades que hacen voluntariado en las Islas, medidas de simplificación administrativa para facilitar el funcionamiento de estas entidades, así como un refuerzo de los recursos humanos y técnicos destinado a la gestión del Registro de Asociaciones y Entidades.

APOYO PUEBLO SAHARAUI

La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado también por asentimiento otra PNL presentada conjuntamente por todos los grupos presentes en el Parlament menos Vox, relativa al reconocimiento y apoyo al pueblo saharaui.

Con esta iniciativa, la Cámara constata que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sometido al derecho internacional sobre el cual el Reino de Marruecos no ha tenido nunca soberanía y exige el cese de la ocupación ilegal.

También exige al Reino de Marruecos la liberación de los presos políticos y que cesen las violaciones de derechos humanos en las cárceles que controla; y, a Naciones Unidas, que descarte cualquier propuesta que contemple la partición del Sáhara Occidental.

Los diputados apoyan el proceso político en curso bajo el liderazgo de Naciones Unidas para lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Entre otros puntos, la PNL solicita a las instituciones públicas del Estado a continuar y a incrementar el apoyo solidario y humanitario tanto a la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados.