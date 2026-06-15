El Parlament no ampliará su periodo de sesiones para tramitar la limitación de entrada de coches en Mallorca

Archivo - La vía de cintura a fecha de este lunes 1 de febrero de 2021. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP tiene previsto votar en contra de la ampliación del periodo de sesiones del Parlament para iniciar la tramitación de la proposición de ley de regulación de la entrada de vehículos en Mallorca.

Su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha considerado que sería "totalmente inocuo" aprobar la normativa este mismo verano dado que no tendría el efecto deseado.

"Las flotas de coches de alquiler están aquí desde mayo, las navieras están contratadas, las reservas de coches de alquiler ya están hechas...", ha deslizado.

De este modo ha respondido al PSIB, que este lunes ha vuelto a exigir celeridad en la tramitación del texto legislativo y ha planteado la posibilidad de que el Consell de Govern lo apruebe vía decreto ley el viernes que viene.

Para el 'popular', son "excusas de mal pagador" de los socialistas, dado que no pusieron en marcha esta medida en los ocho años que estuvieron al frente del Govern y del Consell de Mallorca.

"Estuvieron ocho años matriculados en la asignatura de limitación de coches y no es que no la aprobara, es que sacaron un auténtico cero porque no dieron ningún paso en ese sentido. Y ahora nos quieren hacer pasar por ignorantes diciendo que se puede tramitar este verano", les ha afeado.

Sagreras ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para que, una vez se reanude la actividad en la Cámara autonómica, empezar a trabajar para tener la ley aprobada antes de Navidad y que pueda estar operativa el verano de 2027.

La socialista Amanda Fernández ha hecho referencia a esta cuestión, que será el último punto de debate de que, si el PP mantiene su postura, será el último pleno de este periodo de sesiones.

Ha criticado al PP por, a su parecer, haber tardado tanto en aprobar una ley que es prácticamente idéntica a la que su partido registró en el Parlament y el Consell de Mallorca, que en ambos casos fue rechazada.