El Parlament pide al Gobierno que aumente los abogados especializados en violencia machista en Palma

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PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha aprobado una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que incremente el número de profesionales adscritos al turno de guardia especializado en violencia contra las mujeres en Palma.

Este punto de la proposición no de ley (PNL), defendida por el diputado del PP Pedro Álvarez, ha salido adelante con los votos de todos los grupos y una abstención del diputado no adscrito Agustín Buades.

Igualmente, con estos mismos votos y una abstención de Més per Menorca, la Cámara ha pedido al Gobierno que estudie la creación o el refuerzo de turnos específicos para la asistencia jurídica a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, diferenciados de los recursos destinados a violencia machista.

El Parlament también ha instado al Govern balear a continuar reforzando los servicios sde atención psicológica, social, jurídica y de acompañamiento a las víctimas de violencias machistas y de violencias sexuales.

También ha manifestado su compromiso "firme" con la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Estos dos últimos puntos han sido aprobados con el voto a favor de todos los grupos, en contra de Vox y la abstención de Buades.

PIDE UN CONTROL DE LA FRONTERA EN CEUTA

La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado también una PNL de Vox, defendida por el diputado Javier Ripoll, que pide al Gobierno el control efectivo de la frontera y evitar que las consecuencias de la "invasión inmigratoria" recaigan sobre las familias de Ceuta.

Con los votos a favor de PP y Vox y en contra de la izquierda, la Cámara autonómica ha instado al Ejecutivo a garantizar la seguridad y la salubridad de los centros educativos, y a preservar el uso educativo, deportivo y juvenil de los equipamientos destinados a todos los españoles.

El Parlament también ha reclamado al Gobierno que garantice recursos suficientes para la prevención, la detección temprana y la atención psicológica y psiquiátrica de los niños y jóvenes de Ceuta, y que establezca un sistema específico de seguimiento de la inasistencia escolar.

Entre otros puntos, la Comisión ha aprobado solicitar al Ejecutivo central que facilite información periódica y transparente sobre "la incidencia que esta invasión está teniendo sobre la población infantil y juvenil de Ceuta.

El único punto que no ha sido aprobado, al contar con la abstención del PP, pedía compensar a las familias de Ceuta con un plan fiscal.