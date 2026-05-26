El Parlament pide al Gobierno medidas específicas para Baleares para compensar el impacto del conflicto en Oriente Medio

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno de España a adoptar medidas específicas para compensar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio en Baleares.

Este punto de la proposición no de ley (PNL), defendida por la diputada del PP Lourdes Cardona, ha salido adelante por unanimidad, según ha informado la Cámara balear.

Igualmente, con los votos a favor de todos los grupos presentes en la Comisión y uno en contra de Unidas Podemos, se ha aprobado pedir al Ejecutivo central que convoque urgentemente reuniones bilaterales con el Govern para analizar y acordar medidas.

Entre otros puntos la PNL pide al Gobierno que garantice un trato equivalente al de las Islas Canarias y, por otro lado, que impulse "de forma efectiva" los asuntos pendientes de la agenda balear, como la renovación del Régimen Especial de Baleares, una nueva financiación autonómica que incluya ordinalidad o los convenios ferroviario y de carreteras.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado otra PNL de los 'populares', defendida por la diputada Maria de Lluc Fornas, que pide al Gobierno un refuerzo de su estrategia jurídica en los litigios internacionales derivados de los cambios normativos en el sector de las energías renovables.

En este sentido, con siete votos a favor de MÉS per Mallorca y el PP y cinco en contra de Podemos y PSIB, la Cámara reclama una estrategia "clara, coordinada y efectiva" que evite nuevas decisiones desfavorables en tribunales internacionales y minimice el impacto económico para las arcas públicas.

Finalmente, y entre otros puntos, insta al Ejecutivo a actuar con la "máxima transparencia" informando de manera periódica sobre el número de litigios en curso, el importe potencial reclamado y las estrategias adoptadas para resolverlo.