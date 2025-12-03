El Parlament pide a la OMS que declare el 3 de diciembre como Día Internacional de la Lucha contra el Noma

Los grupos parlamentarios en la lectura del manifiesto de apoyo a la investigación de la enfermedad del Noma - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha honrado la memoria del activista Josep Campaner, comprometido con la lucha contra el noma, y ha instado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la asamblea de las Naciones Unidas (ONU) que declare el 3 de diciembre como Día Internacional de la Lucha contra el Noma.

Así lo han expuesto este miércoles los grupos parlamentarios en la lectura de un manifiesto conjunto de apoyo a la investigación de la enfermedad del Noma ('cancrum oris') y en reconocimiento de Josep Campaner.

Los grupos han propuesto una proposición no de ley (PNL) en la que la Cámara autonómica insta al Govern a poner entre sus objetivos, tanto de colaboración como de investigación, la enfermedad del Noma.

También reconoce la figura de Josep Campaner y su familia en la tarea de toda una vida dedicada a la prevención, tratamiento y erradicación del Noma así como la de la Fundación con su nombre, con sede social en Inca.

Igualmente, el Parlament se adhiere a los actos de reconocimiento a Campaner que se prevé llevar a cabo durante e invita a otras instituciones públicas y privadas a que se sumen a la propuesta, especialmente a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), al Parlament, al Congreso de los Diputados y a los ayuntamientos de Mallorca.

El noma es una grave enfermedad de la boca y la cara que afecta principalmente a los niños de entre dos y seis años que sufren enfermedades infecciosas o malnutrición y viven en condiciones de extrema pobreza, con una higiene bucodental muy deficiente y un sistema inmunitario totalmente defectuoso.

Según el manifiesto que han leído los grupos, Josep Campaner fue un activista comprometido en la lucha contra esta enfermedad, con una dedicación a la defensa absoluta de los niños más desvalidos contra aquello que él denominaba "el ladrón de las sonrisas".

Así, el activista creó una ONG con la finalidad de traer niños afectados de noma a Mallorca, especialmente de Níger, para que fueran intervenidos quirúrgicamente.

La actividad fue creciendo y finalmente se creó la Fundació Josep Campaner, que ha visto su tarea reconocida en diversas distinciones, entre ellas el Premio Ramon Llull de la CAIB en 2002.