El Parlament pide rechazar el nuevo sistema de financiación y se opone a las negociaciones bilaterales con Catalunya

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos del PP y de Vox, ha instado al Govern a rechazar la propuesta del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas propuesto por el Ministerio de Hacienda y se ha opuesto a las negociaciones bilaterales con Catalunya.

Son dos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Lourdes Cardona ha defendido en el pleno de este martes.

La Cámara, más allá de expresar su rechazo a la propuesta, ha constatado que esta no atiende "ninguna de las reivindicaciones" que el Govern planteó a Hacienda referentes al crecimiento poblacional, la población flotante, la insularidad, la ordinalidad o el coste de la vida. Medidas, todas ellas, que ha pedido incluir.

Se ha opuesto a cualquier negociación que se lleve a cabo de forma bilateral con el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, o con la Generalitat de Catalunya "de espaldas al resto de comunidades autónomas como Baleares".

Ha reclamado al Govern que "aproveche la negociación abierta para negociar un nuevo sistema de financiación", pero que lo haga de manera multilateral y siempre en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, el Parlament ha expresado su rechazo a los "ataques" del Gobierno central contra la autonomía fiscal de Baleares "por "su voluntad de aplicar un tipo mínimo de tributación en los impuestos cedidos" y ha reclamado al Ejecutivo autonómica que, en el marco de las negociaciones, marque el respeto a este precepto como una de sus "líneas rojas".

La iniciativa ha incorporado tres puntos a petición de MÉS per Mallorca que reclaman al Gobierno que publique de forma anual los balances fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas, y al Congreso de los Diputados que tramite con la "máxima urgencia" la modificación legislativa que impida que caduque el Régimen Especial de Baleares (REB).

El tercer punto sostiene que el sistema de financiación "debe implicar una mayor descentralización de la capacidad normativa y recaudadora de los ingresos económicos", evitando que los ingresos dependan de entregas o futuras liquidaciones "que no se adecuan a los ciclos económicos" de las comunidades autónomas.

LA "CAJA RECAUDADORA" DE ESPAÑA

Cardona, durante su defensa de la iniciativa, ha dicho estar "harta de que el Gobierno de Sánchez vea a Baleares únicamente como su caja recaudadora".

"Somos la segunda comunidad que más aporta per cápita en todo el Estado, pero a la hora de recibir caemos hasta la undécima posición. Esto no es justo y no podemos seguir aceptándolo", ha subrayado.

La 'popular' ha criticado la negociación bilateral llevada a cabo entre el Estado y Catalunya y ha considerado que el resultado ha sido "una propuesta que ignora completamente los criterios" que defiende su partido y que "reduce el peso de la insularidad".