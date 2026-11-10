El Parlament pide reforzar la prevención de los desahucios y asesorar a los colectivos más vulnerables

Cartel durante una concentración para parar un desahucio, a 21 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). La concentración bajo el lema ‘Stop desahucio en Móstoles. - Rafael Bastante - Europa Press

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con la mayoría conformada por el PP y el conjunto de la izquierda, ha instado al Govern a reforzar la prevención de los desahucios y asesorar a los colectivos más vulnerables como las personas mayores, las víctimas de violencia machista o las familias con niños, para que puedan acceder a una alternativa habitacional.

Es uno de los puntos de una moción defendida en el pleno del Parlament de este martes por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, que ha sido aprobada de forma parcial.

La Cámara autonómica también ha reafirmado su defensa del derecho de todos los ciudadanos a acceder a una vivienda, ha reconocido la contribución de los pequeños propietarios que ofrecen sus viviendas a un precio "razonable", ha pedido reforzar la lucha contra la oferta de viviendas turísticas ilegales y ha propuesto impulsar un plan de atención a las personas que viven en infraviviendas.

También ha reclamado al Govern que priorice el aprovechamiento de los suelos urbanos existentes y la movilización de viviendas vacías, así como las necesidades de vivienda habitual de los residentes de Baleares; que amplíe las reservas de suelo para la construcción de vivienda protegida; a reconvertir establecimientos turísticos obsoletos en viviendas residenciales; y a reforzar los mecanismos para detectar "prácticas abusivas" en el mercado del alquiler.

Otros puntos de la moción han recibido el voto en contra del PP y, por lo tanto, no han conseguido la mayoría suficiente para salir adelante. Entre ellos, la firma de un pacto para establecer medidas concretas para solucionar la crisis del acceso a la vivienda, la declaración de Baleares como zona tensionada para topar los precios del alquiler y permitir que los ayuntamientos puedan tomar esa decisión o apoyar los últimos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

Tampoco han recibido luz verdes propuestas como reforzar la inspección de viviendas que se alquilen por habitaciones, ampliar el sistema de vivienda pública, revisar el programa 'Lloguer Segur', impulsar ayudas para la reforma de viviendas de pequeños propietarios bajo la condición de que las alquilen a precios asequibles, habilitar a los municipios a aplicar medidas fiscales sobre las viviendas turísticas, limitar la compra de viviendas a no residentes o prohibir las operaciones inmobiliarias "especulativas".