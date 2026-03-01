El Parlament se posicionará este martes sobre la regularización de migrantes

Archivo - Pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de las Cariátides del Parlament acogerá este martes una nueva sesión plenaria en la que los diputados fijarán sus posturas sobre la regularización de personas migrantes propuesta por el Gobierno central y que en Baleares podría afectar a cerca de 11.000 personas.

La sesión arrancará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, en la que se preguntará por temas habituales como el turismo, la educación o la sanidad.

Así, uno de los asuntos sobre los que consultará el diputado del PSIB Omar Lamin son los desahucios sin alternativa habitacional. Sobre este mismo tema interrogará el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa para conocer qué medidas se toman contra la especulación inmobiliaria.

También habrá varias preguntas del ámbito sanitario para saber algunas propuestas de mejora o sobre las bolsas de administrativos en el área de Salud de las Pitiusas. Aunque más tarde se debatirán dos proposiciones no de ley (PNL) sobre pérdida de fondos en la Agencia de Salud Pública de Baleares o la atención a personas con trastorno del límite de personalidad, una promovida desde PSIB y la otra desde el Grupo Mixto.

La diputada de Vox Patricia de las Heras preguntará por la encuesta que inició un profesor de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) pero que no contaba con el aval del Comité de Ética de la Investigación, por lo que paralizada.

En cuanto al turismo hay varias preguntas de distintos Grupos Parlamentarios: una de Vox sobre el turismo de cruceros, otra del PSIB para reclamar medidas contra la "masificación turística" y una de MÉS per Mallorca para ahondar sobre el modelo turístico.

Asimismo, saldrán a colación otros temas como la puesta en marcha de un Consejo de Informativos en IB3, la cogestión aeroportuaria o supuesta la recalificación de terrenos a familiares de cargos públicos en la tramitación de nuevos planes urbanísticos municipales.

Seguidamente, el PSIB ha presentado una interpelación al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para que detalle sus políticas y se debatirá una moción del Grupo Mixto acerca del acceso de los residentes al mar.

La última de las discusiones que vivirá el Pleno de este martes será la PNL del PP sobre la regularización de personas migrantes.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, explicó el pasado miércoles su postura contraria a una regularización que, a su parecer, es "masiva e indiscriminada". Aún así, afirmó que trataría de conseguir el "consenso suficiente" para reclamar una política migratoria "coordinada, más medios para las oficinas de Extranjería e intensificar la "lucha contra las mafias".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no adelantó el sentido del voto de su grupo y se ha emplazado a estudiar la iniciativa. "Si está dentro de los que son los postulados de Vox la apoyaremos, aunque critiquemos que nos están copiando el discurso para tener el protagonismo", ha concedido.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, apuntó que, con esta PNL, "ya no hay diferencia entre el PP y Vox", ya que, a su juicio, la PNL "la podría firmar Vox" pero recalcó "esta estrategia no les está saliendo bien, porque por mucho que se lancen a ocupar el espacio de Vox nunca obtendrán los resultados que esperan".

En una línea similar se expresó el líder parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien consideró que la iniciativa del PP es "un claro intento de criminalizar" a las personas migrantes y de seguir en una "competición absurda y xenófoba con Vox".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, alegó que esta regularización "va de derechos" y defendió que "no va a generar efecto llamada, ni va a afectar al problema de la vivienda o de la sanidad".