El Parlament rechaza ampliar las subvenciones para la proyección exterior de la cultura a entidades sin ánimo de lucro

Archivo - Ensayo de una banda de música, en una foto de archivo. - TEATRE PRINCIPAL - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado que solicitar al Govern que revise las convocatorias de subvenciones del Institut d'Estudis Baleàrics para la proyección exterior de la música y las actividades culturales de Baleares, para que se puedan incluir asociaciones culturales sin ánimo de lucro.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) --presentada por el PSIB-- que se ha votado este martes en el Pleno del Parlament, después de que se debatiera en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que su votación quedó empatada.

El objetivo era que estas entidades pudieran optar a ayudas para actividades de intercambio, difusión y proyección exterior, aunque estas actividades no comporten el cobro de un caché u honorarios.

También se ha denegado el que instaba al Govern a incorporar, en las próximas convocatorias, una previsión específica para actuaciones no remuneradas de "alto interés cultural, social o patrimonial", siempre que se justifique adecuadamente la calidad del proyecto, su dimensión cultural, los gastos efectivamente realizados y el retorno para la cultura de Baleares.

Estos dos puntos han resultado rechazados con los 27 votos en contra de PP y diputados no adscritos, los 23 votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, el Grupo Mixto y las tres abstenciones de Vox.

Por otra parte, el Parlament sí ha dado luz a otro punto de otra PNL empatada --en este caso del PP-- en la que se reconocen las medidas fiscales, educativas, sociales y de vivienda impulsadas por el Govern durante esta legislatura para incrementar la renta disponible de las familias y reducir el impacto del aumento del coste de vida. Aquí han votado a favor el PP y los diputados no adscritos, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado en contra y los diputados de Vox se han abstenido.