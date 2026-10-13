El Parlament rechaza una moción del PSIB para que el Pacto por la Sostenibilidad tome medidas para reducir la saturación

Archivo - Una reunión de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado una moción del PSIB que criticaba el funcionamiento y resultados de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y pedía medidas para reducir la saturación turística y el número de visitantes que llegan a Baleares.

Los votos en contra de PP y Vox han tumbado todos los puntos de la iniciativa, defendida por el diputado socialista Llorenç Pou en el pleno de este martes.

Entre otras cuestiones, la moción instaba al Govern a centrar la actividad de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad en el debate y adopción de medidas legadas a la reducción de la saturación turística.

También reclamaba a la Cámara constatar que la Mesa "no ha adoptado ninguna medida" para el decrecimiento turístico y la reducción de la saturación turística, como el debate del número de plazas turísticas, así como la "falta de transparencia" ante la negativa de hacer públicas las 544 propuestas de la ciudadanía.

El socialista ha criticado que no se ha tomado "ninguna medida" para frenar la saturación turística y que, además, el Govern ha utilizado el Pacto para "frenar aquello que no le interesaba", en referencia a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

De su lado, el 'popular' Rafael Nadal ha defendido que las leyes agraria y la del litoral si que han pasado por la Mesa del Pacto y ha rechazado que el Govern negue la saturación, subrayando que fue el primer Govern en "admitir que Baleares ha llegado al límite".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha definido la moción como "un panfleto" y ha justificado su voto en contra al considerar que la solución es "gestionar, ordenar y poner primero a los de aquí" y no reducir el peso del turismo.

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor de la moción, criticando también la gestión de esta Mesa. "No han hecho nada y, además, hacen todo lo contrario con el discurso de la contención, dicen sostenibilidad mientras hacen crecimiento", ha dicho el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia.

El diputado menorquinista, Josep Castells, ha considerado que el Pacto le sirvió de "excusa" al Govern para votar en contra de medidas en materia turística. También ha hecho hincapié en que la puesta en marcha de la Mesa supuso un gasto de 206.000 euros.