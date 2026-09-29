El Parlament rechaza pedir una subida del IVA en hostelería, campamentos y balnearios del 10 al 21%

Archivo - Terrazas y turistas en la plaza de Cort de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado una iniciativa que solicitaba al Govern que cambiara el régimen fiscal especial de Baleares (REB) para que el IVA en la hostelería, campamentos y balnearios del 10 al 21%.

Este es uno de los puntos que recogía la proposición no de ley (PNL) presentada este martes por MÉS per Mallorca y defendida por el diputado Lluís Apestegia, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

La iniciativa reclamaba al Gobierno de España que modificara un cambio de la ley que regula el IVA para que se eliminara del régimen reducido los servicios de hostelería, campamentos y balnearios.

Así, mientras este cambio no se producía, se pedia este incremento al Govern mediante la modificación del REB y que los 11 puntos porcentuales que de ingresos extra por el IVA, fueran financiación directa para la comunidad autónoma.

La PNL ha quedado rechazada con los dos votos a favor de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, mientras que los 12 diputados de PP, PSIB y Vox han votado en contra.

Por otra parte, se ha aprobado parcialmente otra PNL defendida por la diputada del PSIB Carol Marquès para reubicar la antena de telecomunicaciones de Binissafúller.

Los puntos que sí han recibido el visto bueno son el que pedía al Govern que impulsara, junto con el Ayuntamiento de Sant Lluís, el Consell de Menorca, IB Digital y las operadoras implicadas, una solución "consensuada" para la reubicación de la antena instalada en Binissafúller.

La intención sería trasladarla a la futura infraestructura pública de telecomunicaciones anunciada por el mismo Govern en la costa sur de Menorca, tan pronto como esta infraestructura entre en funcionamiento.

También se solicita al Govern que revise y garantice el cumplimiento de toda la normativa sectorial aplicable a esta instalación, incluyendo las posibles afecciones territoriales o urbanísticas.

Además se pedía información al Parlament de las actuaciones y negociaciones impulsadas con las operadoras y la empresa instaladora, desde el inicio del año 2025 hasta ahora, para favorecer la reubicación de esta infraestructura y evitar situaciones similares en el futuro.

Todos estos puntos han recibido los votos a favor de PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, mientras que los diputados del PP han votado en contra.

Los puntos que han quedado rechazados instaban al Govern a priorizar, en todos los casos, el uso compartido de infraestructuras públicas de telecomunicaciones para evitar la proliferación de nuevas torres y minimizar el impacto territorial, urbano y paisajístico en Baleares y a impulsar las modificaciones normativas necesarias para garantizarlo.

Por otro lado, no se ha admitido el que tenía que ver con la elaboración, en coordinación con los Consells insulares y los ayuntamientos, de una norma autonómica que establezca criterios obligatorios de integración territorial y paisajística para el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Aquí han votado en contra PP y Vox, frente a los votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.