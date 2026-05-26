El Parlament reclama cambiar la ley de la infancia para que profesores condenados no puedan trabajar con menores

Archivo - Imagen del edificio del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde a una proposición de ley que solicita una modificación de la ley estatal de protección de la infancia y la adolescencia, para que personas condenadas por delitos de acoso, contra la libertad sexual de los menores o contra el tráfico de personas, no puedan desarrollar profesiones que estén en contacto con menores.

La iniciativa, promovida por el PP, ha recibido el respaldo de casi todos los partidos políticos presentes en el Parlament, a excepción de Vox que ha optado por abstenerse.

Tras recibir el visto bueno del pleno, esta iniciativa se elevará para aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, dado que afecta a una normativa estatal. De esta manera, en principio llegaría antes que la modificación de la misma ley aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, que incluye esta y otras medidas.