El Parlament reclama al Gobierno que el Govern participe en las decisiones de los aeropuertos de Baleares

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) en la que se reclama al Gobierno central que el Govern balear tenga una participación efectiva en las decisiones de los aeropuertos baleares que incidan sobre el modelo territorial, turístico y de movilidad.

Así se ha aprobado en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que los votos de todos los grupos, menos el voto en contra de Vox y la abstención de Més per Menorca, han sacado adelante esta iniciativa del PP, según ha informado la Cámara.

De este modo, el Parlament ha exigido al Gobierno nacional mecanismos de coordinación con el Govern para que la planificación de la capacidad y la operativa aeroportuaria de las Islas se correspondan con las políticas autonómicas en materia de contención turística. Més per Menorca ha votado a favor en este punto.

Asimismo, por unanimidad, los parlamentarios han pedido al Estado información sobre las previsiones de demanda y capacidad operativa del aeropuerto de Palma y sus umbrales operativos.

En este sentido, los grupos han solicitado que se aclaren las discrepancias entre las previsiones publicadas por Eurocontrol para agosto y septiembre de este año y las manifestaciones de Aena sobre la capacidad operativa de Son Sant Joan.

LA LONJA DE PALMA, A LA UNESCO

Por otro lado, la Comisión parlamentaria ha aprobado por asentimiento una PNL, también de los 'populares', para impulsar la candidatura conjunta de las lonjas de la Corona de Aragón para su inclusión en la lista de patrimonio de la humanidad por la Unesco.

La PNL avala que el Govern trabaje con las administraciones de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana para presentar la candidatura conjunta de las lonjas de las capitales de provincia para ser patrimonio de la humanidad.

Así, los parlamentarios han instado al Govern a promover estudios de investigación histórica y arquitectónica que refuercen la candidatura, así como a colaborar con las instituciones de las otras ciudades para coordinar acciones de protección, difusión y promoción de las lonjas.

El Parlament ha exigido al Gobierno nacional que apoye la candidatura conjunta y que realice las gestiones necesarias ante la Unesco para su inclusión como patrimonio de la humanidad.