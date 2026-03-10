El Parlament reclama al Gobierno un IVA reducido en la venta de obras de arte realizada por galerías

Archivo - Fachada del Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado una iniciativa del PP que pide al Gobierno que aplique un tipo reducido de IVA de carácter cultural en la venta de obras de arte realizada por galerías.

Este punto de la iniciativa ha salido adelante con 11 votos a favor de todos los grupos y una abstención de MÉS per Mallorca, según ha informado la Cámara autonómica en una nota de prensa.

La proposición no de ley (PNL) también insta al Gobierno a modificar las normativas necesarias para adaptar la fiscalidad del mercado del arte a la normativa europea y a las prácticas existentes en países del entorno.

Entre otros puntos, reclama una mesa de diálogo permanente con asociaciones de los galeristas, artistas y agentes culturales para abordar de forma estructural los problemas del sector, y que el marco fiscal sea "estable, justo y competitivo".

PNL SOBERANÍA TECNOLÓGICA

La reunión de la Comisión ha debatido otra PNL, en este caso de los socialistas y sobre la soberanía tecnológica, que ha sido rechazada con siete votos en contra del PP y el diputado Llorenç Córdoba y cinco a favor de MÉS y PSIB.

La propuesta solicitaba al Govern que presentara en un plazo de seis meses un plan de soberanía tecnológica, con criterios estratégicos sobre el desarrollo propio, externalización, titularidad del código fuente y capacidad de control público de los sistemas de información críticos.

Igualmente, pedía que hiciera públicos los informes comparativos que fundamenten la decisión de abandonar el desarrollo propio de GesIB y optar por la implantación del sistema Llull.

Por otro lado, entre otras propuestas, los socialistas reclamaban al Govern un informe sobre el grado de dependencia de proveedores externos en los sistemas de información estructurales.