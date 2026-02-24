El Parlament reclama al Govern aumentar el personal sanitario, ampliar las plazas MIR y abrir nuevos quirófanos

Archivo - Vista general del Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes varias medidas para pedir al Govern que incremente las plantillas de profesionales sanitarios, amplíe las plazas MIR y abra nuevos quirófanos para hacer frente a las listas de espera.

Son algunos de los puntos que han salido adelante de una moción de MÉS per Mallorca debatida en el pleno de este martes, que también reclama una ampliación del refuerzo de camas en urgencias, así como blindar el acceso preferente de las plazas MIR a los alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Los diputados han validado también establecer planes de incremento de personal en servicios especializados de diferentes hospitales e iniciar varias obras de centros de salud.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que ha defendido la iniciativa, ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar las plantillas de profesionales sanitarios, reforzar Atención Primaria y reducir las listas de espera, entre otras cuestiones.

Según Carrió, la Conselleria de Salud "intenta hacer creer" que aumenta las plantillas pero no es así. "Y la gente lo nota", ha dicho, por ejemplo, en las urgencias y las listas de espera para una intervención quirúrgica.

La diputada 'popular' Isabel Borrás, por su parte, ha reprochado a MÉS que presente esta iniciativa como "grandes defensores de la sanidad pública" pero que "estuvieron de perfil" la semana pasada durante la huelga de los médicos contra el Estatuto Marco.

"Ante mociones interminables, el Govern trabaja y planifica infraestructuras", ha defendido, a la vez que ha calificado la gestión del anterior Govern como "política de tiritas".

En su respuesta, la ecosoberanista ha insistido en que no hay suficiente personal y ha reprochado al PP que responsabilice las huelgas de la "mala gestión" de las listas de espera. "Obvio que tienen un impacto, pero no haga demagogia", ha zanjado.

Vox ha votado a favor de aquello que, según la diputada Patricia de las Heras, "contribuya realmente a mejorar la asistencia sanitaria" pero ha rechazado "las imposiciones, irrealizables, rigidezes administrativas o nuevos compromisos que en realidad no puedan cumplirse en la práctica".

La diputada ha cargado contra las diputadas de MÉS y PSIB por tener "ahora la urgencia de analizar el sistema sanitario" cuando gobernaron durante ocho años. "Se llama demagogia y oportunismo", ha criticado.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez ha aprovechado su intervención para cargar contra la consellera de Salud, Manuela García, quien, a su entender, "tiene faltas de respeto semanales" hacia los diputados.

"Es el tono, son las formas y las maneras que cada vez son más patentes en este pleno", ha criticado Gómez, agregando que las únicas obras de infraestructuras sanitarias que se están haciendo son las que "se han encontrado en marcha".

Més per Menorca ha apoyado la iniciativa al compartir el enfoque de impulsar un refuerzo estructural del sistema y no medidas puntuales. En palabras del diputado menorquinista, Josep Castells, focaliza los problemas "reales" actuales del sistema sanitario como la falta de profesionales, la saturación las listas de espera o la debilidad de Atención Primaria.