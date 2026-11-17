Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes varios puntos de una iniciativa del PSIB para reclamar subidas del salario mínimo y de los salarios medios para acercar los sueldos a la media europea y para reclamar que el SMI aumente en España cada año en base al IPC, la productividad media de la economía española, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional o la coyuntura económica general.

El diputado del PSIB, Llorenç Pou, ha defendido la iniciativa y ha afirmado que tiene que ver con el modelo económico que se desea. "Si queremos un modelo económico con más derechos laborales o un modelo económico con menos derechos laborales. Si queremos un modelo que permita que haya trabajadores públicos pobres o que no lo permita", ha argumentado.

El debate de la proposición no de ley ha tenido lugar, precisamente, el día en que el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional del 5,3 por ciento, algo de lo que Pou se ha mostrado "orgulloso".

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha expresado la necesidad de establecer un salario mínimo interprofesional específico para Baleares, donde el día a día, con los salarios del archipiélago, alcanza niveles de "desesperación". En términos similares se ha pronunciado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que también ha defendido la necesidad de crear un salario mínimo específico para Baleares.

"¿Ustedes creen que con el SMI español se puede vivir dignamente en las Islas? Si la respuesta es que no, es que aquí tienen que tener la capacidad de fijar un salario mínimo que responda a la necesidad de aquí", ha argumentado.

El diputado del PP Jacobo Varela se ha mostrado partidario de que los trabajadores cobren más, de que mejoren sus condiciones laborales y de que puedan vivir dignamente de su trabajo.

"Pero hay una diferencia fundamental entre el modelo que defiende el PSOE y el modelo que defiende el PP. Nosotros queremos que los españoles no se conformen con cobrar el salario mínimo, sino que puedan mejorar profesionalmente", ha afirmado, insistiendo en que la cuestión no es subir el salario mínimo sino conseguir "que suban todos los salarios".

No han prosperado algunos puntos de la proposición no de ley (PNL), que ha defendido el socialista Llorenç Pou, como el referido a las subidas del SMI de los últimos años contra el parecer de la CEOE.

Por su parte, a juicio de la diputada de Vox Patricia de las Heras, es la "inmigración masiva de mano de obra barata la que está presionando los salarios a la baja".