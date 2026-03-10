El Parlament respalda a los sanitarios agredidos en Baleares

Archivo - Una enfermera administra la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 a una profesional sanitaria en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, en Mallorca, Islas Baleares (España), a 13 de enero de 2021. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha respaldado al personal de los centros sanitarios de Baleares que han sido víctimas de agresiones físicas y verbales.

Representantes de los diferentes grupos parlamentarios han leído un manifiesto antes del pleno de este martes con motivo del Día Europeo contra las Agresiones al Personal Sanitario.

En los últimos años, han leído, las agresiones al personal sanitario, ya sean físicas, verbales o psicológicas, se han consolidado como "una realidad preocupante" en el conjunto del sistema y han afectado tanto a la atención primaria como a la hospitalaria, a los servicios de urgencias, a los de salud mental y a otros ámbitos asistenciales.

Estas situaciones se producen en contextos de "alta presión asistencial, sobrecarga de los servicios o expectativas frustradas" y "no pueden ser en ningún caso justificadas ni normalizadas".

También se están extendiendo, han alertado, a profesiones que no están incluidas en el sistema sanitario, como es el caso de los veterinarios.

El personal de los centros sanitarios de Baleares fueron víctimas de 1.428 agresiones a lo largo del año pasado, de las cuales el 87,5% fueron verbales y el 12,5% restante, físicas.

Son de la memoria elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IbSalut, publicada el pasado sábado y de la que se desprende que 611 agresiones tuvieron lugar en centros hospitalarios, 787 en centros de atención primaria y 30 en otros dispositivos sanitarios.

Por categorías profesionales, el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería aglutinaron el 44,3% de las agresiones, los facultativos aproximadamente el 31% y el personal administrativo casi el 17%.

Por lo que respecta a los agresores, el 46% fueron mujeres y el 56%, por hombres. Asimismo, en el 64% de los casos las agresiones las cometieron los propios pacientes y en el resto, sus acompañantes.