El Parlament urge al Govern a aprobar el plan de transición energética y cambio climático

Alter Enersun suministrará energía renovable al 'megaproyecto' de hidrógeno Onuba de Moeve - ALTER ENERSUN

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha urgido este martes al Govern a aprobar de forma definitiva el plan de transición energética y cambio climático de Baleares.

Es uno de los puntos de una moción defendida por el diputado socialista Carles Bona, que ha sido aprobada de forma parcial con el apoyo de la izquierda y del PP.

De este modo, el Parlament también ha instado al Govern a presentar una planificación territorializada por islas del despliegue de energías renovables y de almacenamiento para conseguir los objetivos de 2030 y establezca la potencia que se debe incorporar anualmente y las superficies necesarias.

De este modo, según la iniativa, se podrían priorizar las cubiertas, los aparcamientos, los polígonos industriales, los edificios y las infraestructuras públicas, los espacios degradados y los suelos ya antropizados de manera que la nueva ordenación territorial no suponga un retraso en el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La Cámara autonómica también ha reclamado al Govern que garantice que a partir de 2027 los presupuestos de la CAIB incluyan una programación plurianual de recursos ordinarios propios destinado al fomento del autoconsumo individual y compartido, de modo que estas iniciativas no dependan de forma exclusiva de los fondos europeos.

En la misma línea, ha solicitado que se estudie la posibilidad de establecer mecanismos para atender las solicitudes de ayudas que se hayan archivado por la falta de disponibilidad de fondos.

La moción también ha recibido el apoyo suficiente para pedir al Govern que apruebe un programa plurianual de adaptación y protección ante el calor extremo en los centros educativos, sanitarios y sociosanitarios públicos.

También medidas específicas de protección para las personas mayores, los niños, las personas con patologías previas, para aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y para los trabajadores expuestos a temperaturas extremas.

No han salido adelante, no obstante, algunas propuestas relacionadas con la fijación de límites de decrecimiento de emisiones de carbono para cumplir con los objetivos marcados para 2030, con la incorporación de la capacidad de carga como criterio de planificación turística, territorial y climática, con la publicación de evaluaciones climáticas que permitan identificar las partidas presupuestarias que más contribuyen a la reducción de emisiones o con destinar el 1,2% del PIB a investigación sobre transición energética, adaptación climática y economía circular.