El Parlament vota este martes si incluye la gratuidad del parking de Son Espases y Can Misses en la Ley de Salud Laboral

Publicado 24/07/2018 6:59:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara balear decidirá este martes si acepta una enmienda 'in voce' a la Ley de Seguridad y Salud Laboral relativa a la gratuidad del aparcamiento de Son Espases y el de Can Misses, para acelerar la negociación correspondiente con las empresas adjudicatarias de ambos parkings.

Los grupos parlamentarios del PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos confían en que se pueda llegar a un acuerdo ya que, para que prospere dicha enmienda, es necesario que todos los diputados del Parlament den su apoyo a la enmienda.

En este sentido, desde el PP han asegurado que darán su apoyo, si bien no comparten el modo en el que se ha llevado a cabo. La formación ha criticado que de esta forma no se puede realizar un debate específico al respecto.

Por su parte, Cs se ha mostrado a favor de la gratuidad de los aparcamientos de Son Espases y Can Misses, "pero no en la forma en la que quiere hacerlo el Govern". "Las cosas no se tienen que hacer en el último momento para intentar paliar lo que ha sido un fracaso de gestión del gobierno en este tema", ha dicho el portavoz de Cs, Xavier Pericay.

Por este motivo, en el caso de que no prospere la enmienda 'in voce', PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos han registrado una proposición de ley para que empiecen a "correr los plazos", cuya tramitación parlamentaria se iniciaría en septiembre.

NUEVO DIPUTADO

Por otra parte, el Parlament nombrará en el pleno extraordinario del martes al exdirector de Participación y Transparencia Miquel Gallardo nuevo diputado por MÉS per Mallorca.

Esta toma de posesión tendrá lugar después de que la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, dejara su acta como diputada de MÉS per Mallorca el pasado 5 de julio para centrarse en su trabajo como vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo.

En la ronda de preguntas, la diputada de Ciudadanos (Cs) Baleares, Olga Ballester, preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre si los turistas deberían pagar la vivienda social en Baleares.

Asimismo, el portavoz parlamentario de El PI, Jaume Font, preguntará a la presidenta del Ejecutivo balear por las iniciativas emprendidas por el Govern para luchar contra la venta ambulante ilegal.

Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, se interesará por conocer si Armengol considera que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo con el código ético establecido.

OTRAS CUESTIONES

Otras cuestiones que deberán responder los consellers del Govern estarán relacionadas con la reciente aplicación del 75 por ciento de descuento en vuelos a la Península, la urgencia del nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) o la fiscalidad de la Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, la Cámara balear votará otras dos Proposiciones de Ley (PL) sobre la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos de apoyo a las familias y la evaluación ambiental de Baleares.