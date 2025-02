La participación de las bodegas de Baleares en la Barcelona Wine Week aumenta casi un 40%, con un total de 33.

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La participación de las bodegas de vinos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) Baleares en la Barcelona Wine Week ha aumentado un 37,5%, con la presencia de 32 bodegas y la Associació de Productors de Vi de Menorca.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asistido a la inauguración de una de las ferias de referencia del sector vitivinícola de España, que ha empezado este lunes y terminará el miércoles.

El evento vuelve a tener entre sus participantes los vinos con marcas de calidad de las Islas , que año tras año incrementan el prestigio y la demanda tanto en los mercados nacionales como internacionales, según ha informado en un comunicado la Conselleria.

Todas las bodegas del archipiélago compartirán un espacio común, que ha organizado la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local. Además, la Conselleria financia prácticamente todo el coste de los estands (un 90%).

Simonet ha querido mostrar el apoyo a todas las bodegas de Baleares que participan en este evento: 28 de Mallorca, tres de Menorca y dos de Ibiza.

En concreto, están representados vinos de las denominaciones de origen protegidas Binissalem (4) y Pla i Llevant (5), Vi de la Terra Mallorca (19), Vi de la Terra Illa de Menorca (3) y Vi de la Terra Eivissa (2).

En este sentido, el conseller ha señalado que la Barcelona Wine Week es una de las ferias vinícolas más interesantes para los vinateros, debido a que les ayuda a mejorar la proyección comercial, tanto a nivel nacional como internacional.

"Es una ocasión inmejorable para poner en valor la variedad y calidad extraordinarias de los vinos de nuestra tierra, un producto único que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo y que nos permite diferenciarnos del resto", ha destacado.

Durante el acto, el conseller ha remarcado que la presencia de las bodegas en este tipo de ferias es una demanda del sector, en colaboración con la Conselleria. Además, ha añadido Simonet, "el sector del vino en las Islas es un sector maduro y con mucha iniciativa, que está sólidamente estructurado con productores, bodegas y marcas de calidad".

Las bodegas de Mallorca que han acudido a la feria son Finca Biniagual, Vins Nadal, Can Fumat, Bodegas José L. Ferrer, Macià Batle, 7103 Petit Celler, Son Antem, Castell Miquel, Son Vich de Superna, Binigrau, Santa Catarina, Sa Cabana, Son LJS Bodega, Son Grau Gran, Can Axartell, Oliver Moragues, Vinyes Mortitx, AVA Vi, Son Prim, Bodega 65, Ses Talaioles, Los Dos Caballeros, Ca Sa Padrina, Es Fangar, Miquel Oliver, Pere Seda, Butxet y Miquel Gelabert. De Menorca han acudido las bodegas Torralba i Torralbenc y la Associació de Productors de Vi de Menorca, y de Ibiza, las bodegas Ojo de Ibiza y Can Rich.

Por otra parte, en la BWW también participan otras bodegas de Baleares como Can Majoral, Mesquida Mora, Ibizkus Wines, Can Xanet y Can Verdura, en una sección específica dedicada a los vinos de elaboración artesanal.

VINOS DE CALIDAD

El ejecutivo autonómico ha recordado que en 2024 la producción de los vinos de calidad de Baleares ha sufrido una disminución de un 22% respecto a 2023.

En este sentido, se han vendimiado un total de 8.515 toneladas de uva provenientes de 2.169 hectáreas de viñedo, que han producido 53.253 hectolitros de vino con marca de calidad.

Así, la producción de uva ha pasado de 11.092 toneladas en 2023 a 8.515 este año, una reducción de 2.576 toneladas. Esta disminución ha sido del 26,1% en la uva negra y del 18,4% en la uva blanca. Sin embargo, la superficie de viñedo en el archipiélago tiene una tendencia al alza, con un 2,8% más que el año pasado.

Por denominaciones, la IGP Vi de la Terra Formentera ha sufrido el mayor decremento, un 43,2%, mientras que Ibiza se ha situado en la media de las Islas, con un 22,3%. En las Pitiusas, la falta de cereal y de disponibilidad de otros alimentos ha hecho que el efecto de las palomas torcaces sobre las cosechas de uva haya sido muy superior al de añadas anteriores.

En la isla de Mallorca, las DOP Binissalem y Pla i Llevant han sufrido una merma en la producción del 27,7% y del 25,4%, respectivamente, mientras que la IGP Vi de la Terra Mallorca ha producido un 17,9% menos que en 2023. La menor reducción de producción ha sido en la isla de Menorca, con un 5% inferior.