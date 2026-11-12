Los partidos del Consell de Mallorca se unen por el 25N pero Vox se desmarca al considerarlo un "acto de propaganda"

Representantes del PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI leen un manifiesto por el 25N. - PSIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI, todos ellos partidos con representación en el Consell de Mallorca, han leído un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) del que Vox se ha desmarcado al considerarlo un "acto de propaganda política".

La lectura de los dos manifiestos, como viene siendo habitual, ha tenido lugar la mañana de este jueves antes de la celebración del pleno de la institución insular correspondiente al mes de noviembre.

En el texto compartido, la derecha, la izquierda y los regionalistas se han comprometido a "destinar los recursos necesarios, mejorar las políticas públicas y trabajar conjuntamente con la sociedad civil para que la violencia machista sea definitivamente erradicada".

El 25N, han subrayado, "no es solo un día de memoria y denuncia sino también un día de unidad y compromiso", pues la sociedad "no puede permitir ningún paso atrás en la lucha contra una vergonzante y dolorosa realidad que atenta contra los derechos humanos y contra la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres".

Ante esta realidad, las administraciones públicas tienen "la obligación de mejorar los recursos, garantizar la seguridad de las víctimas, avanzar en su reparación integral y ofrecerles todo el apoyo necesario para que puedan rehacer sus vidas con autonómica y esperanza". Una tarea para la que, han puntualizado los partidos firmantes, "el movimiento feminista y las entidades sociales son un aliado indispensable".

Entre otras cuestiones, han reclamado aumentar la formación en violencia machista de los agentes de las fuerzas de seguridad, exigir una formación específica para la judicatura, ampliar los criterios de valoración de riesgo para la concesión de órdenes de protección o promover campañas de sensibilización y prevención.

VOX SE DESMARCA

Unos minutos antes, los representantes de Vox en el Consell de Mallorca han leído su propio manifiesto con motivo del 25N. Se han desmarcado del texto conjunto, han explicado, por considerarlo un "acto de propaganda política" y por sus "diferencias" con el resto de partidos.

"No vamos a participar en una escenificación de unidad política cuando existen diferencias de fondo tan importantes sobre cómo afrontar la violencia contra las mujeres. El PP ha decidido alinearse con el PSIB, MÉS y El PI, pero Vox no va a renunciar a defender sus principios ni a señalar los errores de unas políticas que llevan décadas aplicándose sin resolver el problema", ha manifestado el portavoz de la formación en la institución insular, Toni Gili.

Los de Santiago Abascal han condenado "cualquier forma de violencia contra las mujeres" y ha considerado que "no hay excusas, no hay justificaciones y no puede existir ninguna tolerancia con quienes amenazan, agreden, violan o asesinan a una mujer".

No obstante, ha sostenido que "condenar la violencia no es suficiente" y ha llamado a "actuar, proteger a las víctimas y exigir responsabilidades a quienes tienen la obligación de garantizar su seguridad".

En ese sentido, ha puesto el foco sobre el Gobierno central, que "se autoproclamó el más feminista de su historia" pero que ha generado "problemas en los sistemas de protección". "Durante años se nos ha vendido que las políticas de género eran la solución a todos los problemas, pero seguimos encontrándonos con mujeres desprotegidas, fallos en los mecanismos de prevención y millones de euros destinados a estructuras ideológicas cuya eficacia debe ser examinada", ha defendido.

Gili también ha pedido "abordar las prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres con independencia de su procedencia o cultura". "No podemos mirar hacia otro lado ante los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, el burka o el niqab. Ninguna tradición, religión o supuesta diferencia cultural puede servir para someter a una mujer", ha subrayado.

Vox, para "cambiar el actual modelo de actuación institucional", ha planteado poner fin a un modelo de protección "basado en ideología de género", expulsar a los extranjeros que cometan delitos contra las mujeres, "redirigir" los recursos destinados a "asociaciones ideologizadas", revisar las leyes "basadas en la ideología de género" y "acabar con el gasto político improductivo y las subvenciones ideológicas".