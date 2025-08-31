Pasan a disposición judicial 11 detenidos el viernes en Mallorca por su relación con la trama de blanqueo y narcotráfico

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

11 de las 17 personas detenidas por Policía Nacional y Guardia Civil este pasado viernes, 29 de agosto, por su supuesta relación con la trama de blanqueo de capitales y narcotráfico que operaba desde Mallorca han pasado este domingo a disposición judicial.

Los detenidos han llegado en un autobús del Instituto Armado a los juzgados de Vía Alemania para declarar ante la justicia.

Hay que recordar que las 17 detenciones practicadas el viernes, entre ellas las de los 11 arrestados que esta jornada han pasado a disposición judicial, se enmarcan dentro de la tercera fase de la operación bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', según confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

SUMAN 35 DETENIDOS

En total, durante la operación, iniciada el pasado 11 de agosto, han sido arrestadas 35 personas supuestamente relacionadas con la trama. Una quincena de ellas, entre las que estaban el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic; el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez, fueron arrestadas durante la primera fase y buena parte de ellas entraron en prisión de forma provisional.

El pasado martes, 26 de agosto, cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos el viernes. De los detenidos el viernes, seis fueron arrestados en los registros realizados por la mañana en Palma y Part Forana y 11 en el dispositivo desplegado por la tarde en Son Banya.

En el poblado los agentes desmantelaron 11 puntos de venta de droga e intervinieron diferentes cantidades de estupefacientes, dinero y útiles empleados para el tráfico de sustancias, según informó la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Las actuaciones policiales llevadas a cabo el viernes contaron con la participación de un amplio número de efectivos de ambos cuerpos policiales.

Por parte de la Policía Nacional actuaron agentes de la Policía Judicial de Palma y Manacor, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de los Guías Caninos y medios aéreos.

La Guardia Civil, por su parte, desplegó agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), del Servicio Cinológico, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Agrupación de Tráfico.

Las pesquisas, que están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, siguen bajo secreto de sumario.

TONELADAS DE DROGA DESDE EL NORTE DE ÁFRICA

La investigación entró en fase de explotación el pasado lunes 11 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil efectuaron 13 registros en Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller.

En estos registros se intervino 1,4 millones de euros, 11,3 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, cuatro armas de fuego con numerosa munición, silenciadores, dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas, una moto de agua, seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.

La banda supuestamente se dedicada introducir cocaína y hachís desde el norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia.

Primero concertaban un punto de recogida en algún lugar del Mediterráneo, donde realizaban el transbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones. De allí llevaban la mercancía hasta Ibiza, donde la almacenaban un tiempo hasta trasladarla al resto de Baleares y a la península.

El pasado 9 de julio se intervinieron en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína que previamente había sido recogida en el Mediterráneo y trasladada a la mayor de las Pitiusas, donde fue almacenada unos días antes de poner rumbo a la península y a otros países europeos.

Más atrás, en septiembre del año pasado, los investigadores intervinieron un cargamento de 200 kilos de hachís procedente de Ibiza que supuestamente iba a ser recibido por los miembros de la banda en Palma. Además, los sospechosos estarían relacionados con la incautación de varias toneladas de hachís.