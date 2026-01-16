El paseo Marítimo de Palma acogerá el 1 de febrero IX edición de la Challenge Escolar Consell de Mallorca

De izquierda a derecha, el director insular de Deportes, Toni Prats, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director técnico de la carrera de la empresa Unisport Consulting, Norbey Andrade. - CONSELL DE MALLORCA

La IX edición de la Challenge Escolar Consell de Mallorca recorrerá el paseo Marítimo de Palma el 1 de febrero a partir de las 10.45 horas.

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes la prueba dirigida a jóvenes ciclistas que participarán en cuatro categorías femeninas y masculinas, diferenciadas por nivel, según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

Así, los participantes competirán en alevín --seis kilómetros--, infantil --nueve km--, cadete --18 km-- y una cuarta de Promesas y principiantes.

A la presentación de este viernes han asistido el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el director insular de Deportes, Toni Prats, y el director técnico de la carrera en representación de la empresa Unisport Consulting, Norbey Andrade.

En esta nueva edición se prevé una "gran participación". De hecho, el ciclismo infantil es uno de los deportes individuales con tradición en Mallorca y crece en número de fichas federadas. "Uno de los motivos por los que el Consell de Mallorca apoya esta Challenge, como un referente de deporte en edad escolar y una prueba emblemática", ha comentado Bestard.

El ciclismo local, con 336 licencias de 25 clubes de todo Mallorca, un 21% más que el 2023, cada vez tiene "más presencia" en los circuitos locales y nacionales.

Bestard ha destacado que para el Consell, dotar a la Challenge Escolar de apoyo económico y logístico, tiene "un valor añadido", por la educación en el deporte de competición desde la base, cuando "se forman muchos hábitos y valores, ya no solo como deportistas, sino como personas". "Este es, precisamente, uno de los cimientos del Consell en la promoción deportiva", ha alegado.

La Challenge Escolar Consell de Mallorca, creada el 2015, hizo una pausa en el calendario entre el 2020 y el 2022 debido al covid-19 y se retomó de nuevo el 2024 en el marco de la Challenge Femenina.