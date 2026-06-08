Las patronales vuelven a bloquear la negociación del convenio autonómico de las 'escoletes'

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las patronales Pimem y Ceceib han vuelto a bloquear la negociación del convenio colectivo autonómico de las 'escoletes' con el que se pretende equiparar los salarios y mejorar las condiciones de las educadoras de los centros concertados y privados.

Ha sido durante la reunión que han mantenido durante poco más de una hora con los sindicatos CCOO, STEI y UGT en la sede de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que estaba prevista la constitución de la mesa negociadora.

Minutos antes la consellera Catalina Cabrer había llamado a la "madurez y responsabilidad" para intentar poner fin al conflicto laboral, los representantes de las empresas se han negado a iniciar la negociación.

Aunque hace dos semanas acordaron mantener esta reunión, este lunes han alegado que este no es el foro adecuado para negociar unas mejoras laborales para las educadoras 0-3 que, en cualquier caso, han considerado necesarias.

Los sindicatos, por su parte, han lamentado la falta de voluntad negociadora de la parte empresarial, aunque han dejado la puerta abierta a la posibilidad de reconducir las negociaciones el próximo viernes, cuando están citados en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

EL TERCER 'PLANTÓN'

La redacción de un convenio colectivo autonómico de educación infantil era uno de los puntos recogidos en el acuerdo firmado el pasado verano, hace ahora casi un año, para frenar la huelga en las 'escoletes' externalizadas de Palma.

Aunque estaba previsto que las negociaciones arrancaran entre finales de noviembre y principios de diciembre, la negativa de las patronales encalló la situación.

Medio año después, y tras el ruego de los sindicatos para que Trabajo mediara, se acordó desbloquear la negociación en una reunión mantenida hace dos semanas en presencia de Cabrer y del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Por el camino, las patronales habían dado 'plantón' a los sindicatos en dos ocasiones, pues no se presentaron a las reuniones que estaban previstas. A ellas se le suma lo ocurrido este lunes, dado que aunque sí han comparecido se han negado a aprobar el principal punto de la reunión.