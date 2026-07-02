Pepe Mercadal presenta su candidatura para encabezar la lista del PSOE al Consell de Menorca

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal. - PSOE

MENORCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha presentado formalmente su candidatura para encabezar la lista socialista al Consell Insular de Menorca en las elecciones insulares que se celebrarán en mayo de 2027.

Precisamente esta misma mañana se ha abierto el plazo de presentación de precandidaturas para liderar la candidatura del PSOE al Consell Insular, un proceso que permanecerá abierto hasta las 12.00 horas de mañana viernes.

Una vez finalizado el plazo, se dará cuenta de las candidaturas presentadas y, en caso de que solo haya una, no será necesaria la recogida de avales y el candidato o candidata quedará proclamado automáticamente.

Por otra parte, no será hasta septiembre cuando se abra el proceso para designar a los cabezas de lista en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, como Maó y Ciutadella. El resto de los procesos municipales se desarrollarán más adelante.