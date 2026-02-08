Pequeños y mayores disfrutan de una Rueta soleada y con algún amago de lluvia en Palma

Uno de los espectáculos organizados en la plaza de Cort por sa Rueta del Carnaval 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Palma han salido a las calles este domingo para disfrutar de los diferentes actos preparados con motivo de sa Rueta del Carnaval 2026, en la que principalmente ha predominado el sol pero con alguna débil precipitación esporádica.

Sa Rueta ha empezado a las 11.00 horas y ha contado con más de 33 actividades gratuitas repartidas en ocho espacios del centro de la ciudad.

En la plaza de Cort se ha podido disfrutar de una minidisco, un 'face in hole' y talleres de pintacaras y de máscaras, mientras que en la calle Colom el público podrá asistir al pasacalles 'El gran circ clàssic'.

La plaza Mayor ha acogido talleres de pintacaras, espectáculos de circo y de acrobacias aéreas, caballitos ecológicos y un rincón infantil.

En la Rambla se han llevado a cabo también talleres de máscaras y de pintacaras, además de un espacio de cuentacuentos con el espectáculo 'La Tina convida a volar'.

En este mismo espacio se ha desarrollado la actividad 'El Rei Carnestoltes diu'. Asimismo, se ha reservado una zona para la actuación de payasos, con los espectáculos 'Riurem tots' y 'Pallasso Sabatot'. El público que ha acudido a esta zona ha podido disfrutar del espectáculo de magia 'El llibre màgic'.

Todos los espectáculos han contado con sesiones adaptadas con lenguaje de signos, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la inclusión de todos los niños y de sus familias.

En la calle de la Riera se ha instalado el taller 'Pintam en terra', mientras que por la la calle Unió y en la plaza del Mercat han desfilado los personajes animados, el Drac de na Coca, otro taller de 'Pintam en terra' y un rincón infantil.

La plaza Juan Carlos I ha contado con el tradicional bus de la EMT, talleres de reciclaje de Emaya y animación musical, con actuaciones de 'Mel i Sucre' y el espectáculo 'Ara la Fada Canta Grunge'.

Finalmente, en el paseo del Born se han organizado otros talleres de pintacaras y de máscaras, juegos comunitarios, un espacio de circo y un pasacalles.

Por su parte, Sa Rua se celebrará el próximo domingo 15 de febrero y comenzará a las 17.00 horas. El desfile de carrozas y comparsas recorrerá la Rambla, las calles de la Riera y Unió, la plaza Juan Carlos I y la avenida de Jaume III. Después del desfile habrá un concierto y la entrega de premios en la plaza Juan Carlos I.