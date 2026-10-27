Pere Joan Pons empezará su mandato como delegado del Gobierno en Baleares tras su nombramiento oficial

Reunión del anterior delegado del Gobiern en Baleares Alfonso Rodríguez junto a su sucesor en el cargo Pere Joan Pons. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes al nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que sustituirá a su antecesor en el cargo, Alfonso Rodríguez, una vez se publique su designación en el BOE, previsiblemente este miércoles.

De esta manera, Pons se incorporará a su agenda este miércoles para ejercer el cargo en un acto en el que participará la ministra de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita a Palma, según ha informado la Delegación del Gobiern en Baleares.

Nacido en Palma, Pons es Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Licenciado en Derecho por la UB, y está especializado en Derecho de la UE, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Público por la Universidad Paris-XI.

Fue diputado de las Cortes Generales entre 2016 y 2023, y posteriormente obtuvo un escaño de senador, función que ha ejercido hasta la fecha, junto a la de presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El acto de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno se producirá, previsiblemente, la próxima semana, aunque este martes Pons y Rodríguez han mantenido un encuentro para llevar a cabo el relevo institucional.