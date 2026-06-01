Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares crecen un 29% en abril

Archivo - Foto recurso apartamentos turísticos - COMPROMÍS - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en abril un total de 299.022 pernoctaciones, un 29,64% más que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el cuarto mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 61.898, un 28% más que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en abril, 49.198 eran extranjeros y 12.700 eran residentes en España, con una estancia media de 4,83 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 5.771 apartamentos en abril en las Islas, con una capacidad de 17.776 plazas. El grado de ocupación se eleva al 72,11% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 1.582 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el cuarto mes del año en Baleares a 47.860 viajeros, 40.449 de ellos extranjeros y 7.412 nacionales, y sumaron 138.292 pernoctaciones en total, con una estancia media de 2,89 días.

La encuesta estima una oferta de 9.416 plazas en 437 alojamientos, con una ocupación media del 57,17% por habitaciones y 3.158 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado.