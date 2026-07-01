Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares crecen un 3,4% en mayo

Archivo - Bañistas en una playa, en Palma. - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en mayo un total de 972.870 pernoctaciones, un 3,43% más que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el quinto mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 223.728, un 5,39% menos que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en mayo, 183.001 eran extranjeros y 40.727 eran residentes en España, con una estancia media de 4,35 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 19.226 apartamentos en mayo en las Islas, con una capacidad de 59.304 plazas. El grado de ocupación se eleva al 69,39% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 5.700 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el quinto mes del año en Baleares a 65.538 viajeros, 56.655 de ellos extranjeros y 8.883 nacionales, y sumaron 198.054 pernoctaciones en total, con una estancia media de 3,02 días.

La encuesta estima una oferta de 11.969 plazas en 566 alojamientos, con una ocupación media del 62,5% por habitaciones y 3.945 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentaron un 3,6% en mayo respecto al mismo mes de 2025. Las pernoctaciones en apartamentos crecieron un 2,8%, las de campings un 7,5% y las de turismo rural un 1,1%. Por el contrario, las de albergues descendieron un 6,6%.