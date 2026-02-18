Persecución policial en Manacor: un menor huye con un coche a gran velocidad y choca contra un muro

Coches de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Manacor han detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por supuestamente conducir de forma temeraria en una persecución, en la que intentaron golpear a varios coches.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves cuando varias patrullas de la Policía Local comenzaron a seguir a este coche, que el menor había cogido a un familiar, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

En el vehículo que huía había tres jóvenes, con la cara tapada, con una actitud hostil hacia los agentes. Así, el coche iba a gran velocidad, se saltó numerosas señales de circulación, intentó chocar con los coches policiales y realizó bruscos cambios de sentido.

Al verse acorralados, los presuntos autores provocaron la salida de la vía de algunas patrullas y, después, golpearon su vehículo contra un bordillo y chocaron contra un muro de la calzada.

Los tres jóvenes salieron del coche e intentaron escapar, pero los agentes los retuvieron. Con todo, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y al menor, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.