Persecución policial en Palma: un joven a la fuga embiste a un agente y casi atropella a dos familias con menores

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven por supuestamente embestir a un agente durante una persecución, tratar de robar otra moto y conducir de manera temeraria y sin carné.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, se desencadenaron sobre las 20.15 horas del pasado sábado, cuando los policías se desplazaron hasta la carretera de Manacor tras ser alertados de que se estaban produciendo carreras ilegales.

Una patrulla localizó a un joven de 23 años que circulaba a gran velocidad en su motocicleta, realizando maniobras temerarias, y no portaba el casco reglamentario.

Cuando vio a los agentes emprendió la huida hacia el camino de la Milana y, a la altura de un parque, estuvo a punto de atropellar a dos familias con cuatro menores que cruzaban por un paso de peatones.

La persecución siguió en dirección al poblado de Son Banya, trayecto durante el cual el sospechoso circuló a 120 kilómetros por hora y adelantó a dos turismos rebasando la línea continúa.

Al llegar a una curva, embistió de forma intencionada a un policía que se había colocado en paralelo para tratar de frenarle, quien cayó al suelo y resultó herido. Su moto también sufrió importantes daños materiales.

El joven también cayó a la calzada y, lejos de deponer su actitud, intentó robarle la moto a un conductor que se había detenido al percatarse del accidente. Le zarandeó y gritó para que se bajara del vehículo, pero la víctima logró escapar.

Ante la imposibilidad de hacerse con un nuevo vehículo, el sospechoso siguió su fuga a pie, pero fue interceptado poco después por un agente. Opuso fuerte resistencia, dándole patadas y codazos antes de acabar engrilletado.

Tras la detención, los policías comprobaron que el joven, de nacionalidad española, carecía de permiso de conducir. Fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido por diversas lesiones, igual que el agentes herido.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de delitos de conducción temeraria, atentado, resistencia grave, conducir sin carné, daños y tentativa de hurto de uso de vehículo.

Su motocicleta, que carecía de matricula y de seguro de responsabilidad civil, fue retirada y trasladada al depósito municipal.